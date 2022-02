Geplantes Gymnasium in Putzbrunn: Fertigstellung dauert noch mindestens ein Jahr länger

Von: Max Wochinger

Die Eröffnung des neuen Putzbrunner Gymnasiums verschiebt sich wohl um ein Jahr.

Die Eröffnung des neuen Putzbrunner Gymnasiums verschiebt sich wohl um ein Jahr. Mit dieser unschönen Information konfrontierte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) nun den Gemeinderat. Das beauftrage Architekturbüro „Peck.Daam“, habe der Gemeinde mitgeteilt, dass die Planungen derart aufwendig seien, dass man den ursprünglich geplanten Fertigstellungstermin September 2025 nicht einhalten könne.

Eröffnung erst zum Dezember 2026

Laut Klostermeier gehen die Architekten sogar davon aus, dass die Eröffnung erst zum Dezember 2026 möglich sei. „Wir drängen aber sehr darauf, dass wenigstens das Schuljahr 2026/27 im September im neuen Gebäude beginnt.“ In der Ausschreibung war immer die Rede von der Fertigstellung im Herbst 2025, dies hatten auch alle 16 Büros, die in die engere Auswahl kamen, so akzeptiert. Die Verzögerung verursacht laut Klostermeier auch große Probleme für die Vorläuferklassen des neuen Gymnasiums, die ab dem Schuljahr 22/23 in speziellen Containern neben der Dreifach-Turnhalle des Gymnasiums Neubiberg untergebracht werden. Insgesamt zwölf Klassen in den Jahrgangsstufen fünf bis sieben sollen hier eine Zwischenheimat finden.

„Neubiberg hat uns aber ganz klargemacht, dass dies nur bis zum Sommer 2025 möglich ist, dann müssen die Container dort weg. Das bedeutet“, erläuterte Bürgermeister Klostermeier, „dann ziehen diese Container für ein Jahr nach Putzbrunn. Dadurch kommen auf den Schulverband gewaltige Kosten zu – das wird sehr teuer.“ bb