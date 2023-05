Neubiberg: Doch kein Gymnasium-Interimsbau an Münchner Straße

Von: Bert Brosch

Im September 2026 sollen mindestens 1200 Schüler in das neue Gymnasium Putzbrunn an der Oedenstockacher Straße einziehen. © Bert Brosch

Wo sollen Putzbrunner Schüler hin? Landrat Göbel will Schulleitung in Neubiberg überreden, dass Übergangs-Holzgebäude länger stehen bleiben darf.

Putzbrunn – Vor einem halben Jahr verkündete Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD), dass an der Münchner Straße für ein Jahr ein Interimsbau für das neue Gymnasium gebaut werden soll. Jetzt wurden die Pläne gestoppt. „Das wäre einfach viel zu aufwändig und zu teuer“, berichtete Klostermeier.

Im September 2026 sollen mindestens 1200 Schüler in das neue Gymnasium Putzbrunn an der Oedenstockacher Straße einziehen. Weil es nicht, wie geplant, schon 2025 fertig wird, sollte die Gemeinde für ein Jahr bis zu 16 Klassen in einem hölzernen Interims-Gebäude unterbringen, das aktuell noch in Neubiberg steht. Das dreigeschossige, rund 1700 Quadratmeter große Gebäude, beherbergt 56 Quadratmeter große Klassenzimmer.

Gymnasium Neubiberg: In den Sommerferien 2025 sollte das Interimsgebäude abgebaut werden

Weil das Neubiberger Gymnasium seit Jahren aus allen Nähten platzt und jedes Jahr mehr Schüler hat, wurde im vergangenen September der neue Holzbau bezogen. Die Schulleitung machte allerdings sehr klar, dass man den Holz-Interimsbau maximal drei Jahre bis 2025 beheimaten könne, dann müsse er weg. Das sei auch die deutliche Vorgabe des Kultusministeriums, sagte Klostermeier im November. In den Sommerferien 2025 sollte das Interimsgebäude abgebaut und dann in Putzbrunn an der Münchner Straße wieder neu zusammengefügt werden.

„Doch der Aufwand wäre derart groß, dass das Projekt jetzt gestoppt wurde“, sagte Klostermeier. Das Straßenbauamt forderte als Vorgabe einen Gehweg auf der südlichen Seite der Münchner Straße sowie eine eigene Abbiegespur zum Interimsbau. „Zudem brauchen wir einen Parkplatz für Lehrer und Schulleitung, viele Versorgungsleitungen und müssten zahlreiche alte Bäume fällen – das wäre alles derart teuer, dass die Planung jetzt beendet wurde.“ Laut Klostermeier wolle Landrat Christoph Göbel (CSU) die Schulleitung in Neubiberg davon überzeugen, dass das Holzgebäude ein Jahr länger stehen bleibt. Er wolle auch mit der Realschule sprechen, ob eventuell dort Räume genutzt werden könnten.

Gymnasium Neubiberg: Kosten um die 125 Millionen Euro

Klostermeier sagte zudem, dass der aktuelle Kostenanteil der Gemeinde am neuen Gymnasium zu hoch sei. „Das ist für unseren Haushalt nicht machbar. Wir orientieren uns da an den Beispielen in Ottobrunn und Hohenbrunn, die haben das genauso gemacht. Mal sehen, was wir da für uns tun können.“ Aktuell kalkuliert der Putzbrunner Bürgermeister mit Kosten für das Gymnasium von 125 Millionen Euro, 30 Prozent der förderfähigen Kosten bezahlt der Landkreis, nur ein paar Millionen der Freistaat und den großen Rest müssten sich die sieben Gemeinden des Schulzweckverbandes Ost teilen.

Gymnasium Neubiberg: Zu viel Geld für Putzbrunn

„Aber das geht nach Anzahl der Schüler und ich gehe davon aus, dass der Großteil davon aus Putzbrunn kommen wird, die heute noch in die Gymnasien des Umkreises gehen“, sagt Klostermeier. Man könne sich selbst ausrechnen, was das für jede Gemeinde bedeutet. „Für uns wäre das ein sehr hoher Millionenbetrag“ sagt der Bürgermeister. Er habe dem Schulzweckverband mitgeteilt, dass er die Summe nicht so ohne weiteres bezahlen kann.

