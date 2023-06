Gymnasium Putzbrunn wird fünfzügig – 120 Millionen Euro Gesamtkosten

Von: Bert Brosch

Teilen

Viel Platz für viele Schüler: Hier auf dem Grundstück an der Oedenstockacherstraße wird ab November das neue Gymnasium gebaut. © bert brosch

Jetzt ist es beschlossene Sache: Das Gymnasium in Putzbrunn wird nach fünfzügigem Konzept gebaut.

Putzbrunn – Das hat der „Zweckverband staatlich weiterführende Schulen im Südosten des Landkreises München“ (SZV) in seiner jüngsten Sitzung entschieden. Außerdem soll eine Photovoltaik-Anlage auf dem Dach installiert werden. Die Gesamtkosten für die neue Schule liegen bei 120 Millionen Euro. Baubeginn ist im November, fertig muss das Gymnasium spätestens zum Schuljahresbeginn im September 2026 sein.

Architekt plädiert nachdrücklich für eine sofortige fünfzügige Bauweise

Im Februar 2022 hatte der SZV die Planung für einen eigentlich vierzügigen Neubau des Gymnasiums beschlossen. Eine Schülerprognose vom Juni 2022 ging dann aber davon aus, dass schon zum Zeitpunkt des ersten Abiturjahrgangs im Jahr 2032, also sechs Jahre nach der Schuleröffnung, die kalkulierte Schülerzahl von 1000 überschritten wird.

Das Grundstück an der Oedenstockacher Straße wäre zwar groß genug für eine Erweiterung, das Konzept der Architekten ist auf Grund der geplanten „Cluster-Bauweise“ dafür ebenfalls geeignet. Architekt Armin Daam hatte bei der SVZ-Sitzung im Januar aber nachdrücklich für eine sofortige fünfzügige Bauweise plädiert. Eine nachträgliche Erweiterung bedeute einen wirtschaftlich deutlich erhöhten Aufwand und belastete die Schule im laufenden Betrieb stark. Zudem warnte Daam damals davor, wenn man die durch die Fünfzügigkeit notwendige zusätzliche Einfachturnhalle erst später baue, dann werde dies als Umbaumaßnahme eingestuft und nicht gefördert. Der Landkreis müsste dann diese Halle, Daam kalkulierte mit Kosten von 2,3 Millionen Euro, komplett selbst bezahlen.

Aushub an der Oedenstockacher Straße soll im November beginnen

In der SVZ-Versammlung wurde nun das fünfzügige Konzept beschlossen. Die Baukosten belaufen sich inklusive Risikoreserve und erwarteten Baupreissteigerungen auf 117,7 Millionen Euro. Für die PV-Anlage auf dem Dach, die der Landkreis komplett finanziert, rechnen die Fachleute mit Kosten von 2,2 Millionen Euro, insgesamt also 119,9 Millionen Euro. Der Aushub an der Oedenstockacher Straße soll im November beginnen, Baubeginn für den Rohbau ist im Frühjahr 2024, Fertigstellung im September 2026. Zum Vergleich: das im September zum Einzug bereite neue Gymnasium in Kirchheim für 1300 Schüler ist mit 98 Millionen Euro kalkuliert.

27 Millionen Euro müssen die Kommunen selbst stemmen

Von den Kosten in Putzbrunn bezahlt der Freistaat rund sieben Prozent, vom Rest der Landkreis gut 70 Prozent. Was dann noch „übrig“ bleibt, etwa 27 Millionen Euro, teilen sich die Kommunen des SVZ, je nach Anzahl der Schüler, die einmal auf das Gymnasium gehen werden. „Unsere Putzbrunner Schüler werden da wohl den Löwenanteil stellen, also werden wir auch das Meiste bezahlen müssen“, sagt Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD).