Hofladen, Café und Wohnung: Landwirt darf Anwesen ausbauen

Von Bert Brosch

Ein Landwirt darf sein Anwesen im Putzbrunner Ortsteil Solalinden erweitern. Er plant einen Hofladen, ein Café und Wohnungen. Das hat die Gemeinderäte überzeugt

Putzbrunn – Im Putzbrunner Ortsteil Solalinden darf ein Landwirt, der auch Gemeinderat ist, seinen Hof erweitern um eine Mehrzweckhalle, einen Hofladen mit Café, zwei Ferienwohnungen und ein Zimmer für Saisonarbeiter. Darüber hat jetzt der Bauausschuss entschieden.

Der Bauernhof liegt südlich von Solalinden im Außenbereich. Im Flächennutzungsplan ist das Grundstück als Fläche für Landwirtschaft ausgewiesen. Das geplante Bauvorhaben ist privilegiert, da es dem bestehenden landwirtschaftlichen Betrieb zuzuordnen ist. Geplant sind eine Mehrzweckhalle mit Hackschnitzelproduktion und Heizung, 30 Meter lang, 15 Meter breit, die sechs Meter hoch und zweigeschossig werden soll. Anschließend im Nordosten des Grundstücks soll ein Hofladen mit 63 Quadratmetern sowie ein Hofcafé mit 30 Quadratmetern Größe entstehen. Ebenso im Obergeschoss zwei Ferienwohnungen mit je 60 Quadratmetern und ein Zimmer für Saisonarbeiter. Insgesamt werden 14 Stellplätze für Autos und sechs Fahrradstellplätze errichtet.

Laut Verwaltung stehen dem geplanten Vorhaben keine öffentlichen Belange entgegen, die Erschließung ist gesichert, die Abstandsflächen werden nachgewiesen und eingehalten. Für Josef Jakob (FWG) waren dies zu wenige Informationen, dass er zustimmen könne. „Wie viele Sitzplätze gibt es im Café, wie groß genau sind die Wohnungen, welcher Stellplatzschlüssel wurde da angewendet?“, fragte Jakob. Für ihn sei das eine pauschale Genehmigung ohne Prüfung des Sachverhalts, „bei einer sechs Meter hohen Halle kann der eine Zwischendecke einziehen und hat dann einen großen Saal zur Verfügung.“ Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) wies die Vorwürfe zurück, „uns liegen sämtliche Zahlen vor, es wurde eine Einzelprüfung durch uns und durch das Amt für Landwirtschaft und Forsten in Ebersberg durchgeführt.“

Novum im Ort

Sybille Martinschledde (Grüne) wollte wissen, welche Art von Produkten in dem Hofladen verkauft würden. „Sind das vor allem regionale Lebensmittel?“ Laut Geschäftsstellenleiter Michael Hohberg spielt das für die Baugenehmigung keine Rolle, was da geplant ist, zu verkaufen. Martina Hechl (GPP) sagte, sie freue sich schon auf den Hofladen, „denn so etwas gibt es in Solalinden nicht“. Aber auch sie finde, dass die Pläne sehr knapp sind. „Sonst bekommen wir immer sämtliche Zahlen detailliert und auch meist Grafiken, hier nichts.“ Hohberg antwortete, dass man bei Bauvorhaben innerorts immer mehr Details vorlege, da es darum gehe, ob sich ein Neubau gut einpasst in die Umgebung. „Das ist hier nicht der Fall, das ist Außenbereich und privilegiert.“

Hechl wies darauf hin, dass es schon Fälle in Putzbrunn gegeben habe, wo Ferienwohnungen als Dauerwohnung vermietet worden sind. Klostermeier bestätigte dies, das überprüfe aber das Landratsamt. „Wir können hier nicht auf einen bloßen Verdacht hin tätig werden. Aber hier ist alles in Ordnung, denke ich“, so Klostermeier.

