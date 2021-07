Friedhofsgebühren steigen – Kosten für Urnen-Bestattung werden verzwölffacht

Teure letzte Ruhe: Für Beerdigungen müssen Hinterbliebene in Putzbrunn tiefer in die Tasche greifen.

In Putzbrunn wird sterben teurer

Von Bert Brosch schließen

Mit diesem Preisanstieg haben viele Putzbrunner scher nicht gerechnet. Für einige wird es womöglich als böse Überraschung kommen.

Putzbrunn – Wer ab September in Putzbrunn stirbt, dessen Hinterbliebene müssen deutlich tiefer in die Tasche greifen als bisher. Die Friedhofsgebühren steigen ab 1. September enorm an, bei der Urnenbestattung fast um das Zwölffache. „Wir haben ein neues Bestattungsunternehmen, das hat die Gebühren korrekt kalkuliert. Bisher machten wir immer ein großes Minus“, erklärte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) im Hauptausschuss.

Bei Urnen ist der Anstieg besonders drastisch

Drastisch steigen die Kosten vor allem bei den Urnen, der beliebtesten Bestattungsmethode: Mittlerweile werden 70 Prozent aller Verstorbenen so begraben. Wer in eine Stele oder Urnenwand möchte, muss statt 29 Euro dann 196 Euro bezahlen. Wer ein Urnengrab mit Beet, Platte, halbanonym oder anonym bevorzugt, da verzwölffachen sich die Kosten auf 341 Euro.

Neuer Bestatter hat Kosten kalkuliert

Der Grund für den Preissprung ist laut Klostermeier der neue Bestatter, der sämtliche Kosten detailliert kalkuliert habe. „Dieser Bestatter war der einzige, der sich auf unsere Anfragen hin gemeldet hat“, erklärte Bürgermeister. „Seine Kalkulation haben wir eins zu eins weitergegeben, woraus man sieht, wie hoch das Defizit der letzten Jahre bei jeder Beerdigung war.“ Aber das sei ja politisch so gewollt gewesen, die Gemeinde habe den Rest draufgelegt, so Klostermeier.

Auch die Nutzung der Aussegnungshalle wird jetzt korrekt berechnet

Nun könne man die korrekten Kosten an die Bürger weitergeben oder die Gemeinde übernimmt wieder einen Teil davon, wie bei den Gebühren für die Kindereinrichtungen. Geschäftsstellenleiter Michael Hohberg ergänzte, dass die gestiegenen Kosten für die Nutzung der Aussegnungshalle nun auch berechnet seien: „Da sind jetzt korrekt die Aufbahrung, Strom, Heizung, Reinigung und vor allem die Abschreibung des Gebäudes berücksichtigt.“

Gemeinderat hält den Anstieg für zum Teil sittenwidrig

Für Robert Böck (GPP) sind diese Preissteigerungen nicht nachvollziehbar: „Das ist zum Teil sittenwidrig. Da werde ich auf keinen Fall zustimmen.“ Martin Adler (FWG) ärgerte sich über die Transportkosten des Sarges oder der Urne in Höhe von 65 Euro vom Waldfriedhof zum Alten Friedhof. „Auf dem alten Friedhof gibt es auch eine Aussegnungshalle, warum soll da jemand vom Waldfriedhof transportiert werden?“ Es gebe Angehörige, erläuterte Geschäftsstellenleiter Hohberg, die wollten die Aussegnungshalle am Waldfriedhof nutzen, obwohl auf dem alten Friedhof die Beerdigung stattfinde.

An den Kosten kommt keiner vorbei

Böck schimpfte, dass in Deutschland jeder gezwungen sei, Urne oder Sarg sowie Grab zu nutzen. „Wir dürfen unsere Angehörigen nicht wie in anderen Ländern zu Hause begraben. Also kommt an diesen Kosten keiner vorbei – das muss der Staat oder die Gemeinde subventionieren.“ Klostermeier stimmte ihm zu, der Gemeinderat hätte die Möglichkeit, die Kosten nicht komplett an die Bürger weiterzugegeben. Doch gegen die Stimme von Böck entschied der Hauptausschuss, die neuen Kosten komplett auf die Bürger zu übertragen. Auf Antrag von Klostermeier wurde immerhin die Nutzung der Aussegnungshalle auf 300 Euro gedeckelt.

Kosten ab September

Nutzung der Aussegnungshalle: 300 Euro (bisher: 170 Euro);

Bestattung im Erdgrab bis 1,60 Meter Tiefe: 580 Euro (151 Euro);

Bestattung im Erdgrab bis 2,20 Meter Tiefe: 652 Euro (174 Euro).

Urne (Stele oder Urnenwand): 196 Euro (29 Euro);

Urne (Beet oder Platte): 341 Euro (29 Euro)