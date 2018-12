Kein eigener Hausmeister für die Grundschule Putzbrunn

Der Wunsch der Grundschule Putzbrunn nach einem eigenen Hausmeister bleibt unerfüllt. Ein bisschen kommt die Gemeinde der Schule aber entgegen.

Putzbrunn - Der größte Weihnachtswunsch von Fritz Benda, Rektor an der Grundschule Putzbrunn, ist ein eigener Hausmeister für die Schule. Es gebe täglich Kleinigkeiten zu beheben oder auch größere Reparaturen, von losen und tropfenden Wasserhähnen, verstopften Toiletten, über Fenster oder Leisten. Benda müsse dann immer im Rathaus anrufen und hoffen, dass die Verwaltung irgendwann mal jemanden schickt, der aushilft.

Benda argumentiert mit dem Nutzen für den Gebäudeerhalt: Ein eigener Hausmeister könne viel schneller agieren und würde zudem das Gebäude deutlich besser in Schuss halten. Es bleibe also weniger Arbeit liegen – so würden Schule und Gemeinde gleichermaßen profitieren.

Bürgermeister will bei zentralisiertem Hausmeisterwesen bleiben

Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier zeigte sich jedoch wenig begeistert von der Idee, für die Schule eine zusätzliche Stelle zu schaffen. Er begründete das zentralisierte Hausmeisterwesen in der Gemeinde mit dem Chaos, das früher geherrscht habe. „Jeder aus der Schule, dem Bürgerhaus oder der Feuerwehr konnte ,seinen’ Hausmeister anrufen und keiner wusste danach genau, was der überhaupt gemacht hat.“

Jetzt werde alles zentral koordiniert und Bauamtsleiter Bernhardt entscheide, was zuerst gemacht werde. Keinen Erfolg hatte daher der Antrag der Grünen auf einem eigenen Grundschul-Hausmeister.

Allerdings soll einer der drei jetzigen Hausmeister, die beim Bauhof beschäftigt sind, an Schultagen ein paar Stunden täglich vor Ort sein. So geht der Weihnachtswunsch des Rektors wenigstens teilweise in Erfüllung.

