Erstmals seit 1996: Freie Wähler stellen komplette Liste

Das hat es schon lange nicht mehr gegeben: Erstmals seit 1996 stellen die Freien Wähler bei der Kommunalwahl 2020 wieder eine vollständige Liste. Das Ziel ist klar: mehr als zwei Sitze.

Putzbrunn – Nicht ohne Stolz verkündete der Ortsvorsitzende der Freien Wähler Putzbrunn, Martin Adler, dass seine Gruppierung erstmals seit 1996 wieder eine komplette Liste für eine Gemeinderatswahl stellen kann. „Leider sind es nur wenige Frauen, aber wir haben viele junge Leute und Ideen“, so Adler.

Angeführt wird die Liste von den beiden Gemeinderäten Josef Jakob jun. und Martin Adler , der jüngste ist Martin Lettenmayer mit 33 Jahren, der älteste Josef Springer mit 66. „Wir bieten mit unserer Truppe einen tollen Querschnitt aller Altersgruppen und Berufe. Damit haben die Putzbrunner wirklich die Auswahl unter neuen Köpfen und Ideen“, sagt Adler und gibt als Ziel aus, „dass wir unsere bisherigen zwei Gemeinderäte deutlich steigern können“.

Bei der Aufstellungsversammlung stellten di einzelnen Kandidaten sich kurz vor, von denen allerdings sechs beruflich verhindert waren. Ein paar Auszüge. Josef Jakob sitzt seit 2008 im Gemeinderat. „Ich möchte auch weiterhin Gemeinderat bleiben, da sind noch ein paar Dinge offen, die ich unbedingt erledigen möchte.“

Martin Adler ist seit 2014 Gemeinderat, will das auch bleiben. Er sagte: „Der Bürgermeister hat noch ein paar Jahre bis zur nächsten Wahl und da wir doch in einigen Punkten nicht einer Meinung sind, habe ich noch einiges offen mit ihm.“ Thomas Jungwirth (46) ist Umwelttechniker und Software-Entwickler. „Meine Schwerpunkte im Gemeinderat werden Umwelt und Verkehr sowie Familie sein.“ Manuel Kießling (36) will sich vor allem in den Bereichen Familie und Soziales engagieren. Dominik Höhne (32) hat eine eigene Firma. „Aus meiner Sicht fehlt es in Putzbrunn stark beim Engagement und der Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen, darum werde ich mich kümmern.“ Otto Mühlbauer (60) war Bankkaufmann und ließ sich am ersten Tag seines Ruhestandes auf die FW-Liste wählen, „ich werde mich um ältere und gebrechlichere Menschen kümmern.“

Im Block wurden alle Kandidaten einstimmig von den 15 Stimmberechtigten gewählt. „Wir werden uns Mitte Dezembern treffen und unser Programm und unsere Schwerpunkte ausarbeiten, da sollte sich dann jeder frank und frei einbringen“, sagte Vorstand Adler zum Abschluss.

Die Kandidatenliste

1. Josef Jakob (45), 2. Martin Adler (65), 3. Thomas Jungwirth (46), 4. Manuel Kießling (36), 5. Dominik Höhne (32), 6. Stefan Leißling (47), 7. Peter Lehmann (39), 8. Nina Neuwirth (47), 9. Heiko Vogel (44), 10. Richard Lettenmayer (33), 11. Birgit Nuber (53), 12. Heino Sonneck (65), 13. Elmar Neuwirth (47), 14. Florian Modlmeier (30), 15. Matthias Pulina (60), 16. Michael Heß (50), 17. Otto Mühlbauer (60), 18. Josef Springer (66), 19. Werner Wagner (51), 20. Susanne Jakob (43). Ersatz: Willy Nuber (60), Julius Staneker (58).

