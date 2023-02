Landratsamt sagt Nein: Flurstraße in Putzbrunn wird keine Fahrradstraße

Von: Bert Brosch

Für das Landratsamt gibt es keinen Grund, die Flurstraße zur Fahrrad- oder Einbahnstraße zu machen. Lediglich zwei Ausweichbuchten gesteht man der Gemeinde zu. © Bert Brosch

Das Landratsamt hat Entscheidung des Putzbrunner Gemeinderats zur Flurstraße vom Tisch gewischt.

Putzbrunn – Im vergangenen Mai hat der Putzbrunner Gemeinderat festgelegt, dass die Flurstraße eine Fahrradstraße wird, zudem für Autos eine Einbahnstraße. Lkw über 7,5 Tonnen sollten verboten sein. Nach einer Ortsbegehung lehnte das Landratsamt aber sämtliche Beschlüsse ab. Dies wollte die Mehrheit im Verkehrsausschuss nicht hinnehmen.

Putzbrunn wollte Einbahnstraße

Die marode Flurstraße wurde zuvor saniert. Danach, so hatte der Gemeinderat beschlossen, soll sie zur Fahrrad- sowie Einbahnstraße werden für Autos, die ausschließlich aus Richtung Münchner Straße in den Weg nach Oedenstockach fahren dürfen. Schwere Lastwagen wollte man ganz aussperren, die sollten nur noch aus Oedenstockach bis zu einer großen Maschinenhalle fahren.

Rechtliche Rückversicherung bringt böse Überraschung

Bevor die Gemeinde die Schilder aufstellte, wollte sie sich bei den Behörden rückversichern, ob das rechtlich in Ordnung sei. Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) sah von Anfang an jegliche Sperrungen kritisch. Man habe die Straße extra hergerichtet, damit sie voll genutzt werden kann. „Wer soll ein Durchfahrtverbot bis zu einem gewissen Punkt kontrollieren? Wir als Gemeinde dürfen es nicht und die Polizei kann es aus Personalnot nicht.“

Landratsamt stellt sich quer

Klostermeier berichtete nun dem Verkehrs- und Umweltausschuss, dass er sich mit Polizei und Landratsamt am 2. Februar in der Flurstraße getroffen habe. „Das Landratsamt hat uns danach schriftlich mitgeteilt, dass die Fahrradverkehrsdichte in der Flurstraße für eine Fahrradstraße viel zu niedrig sei. Die Straße habe keine hohe Netzbedeutung für den Radverkehr oder sei eine Hauptverbindung des Radverkehrs“, so Klostermeier.

Keine Begründung für Einbahnstraße

Es gebe auch keine besonderen Umstände oder gar eine Gefahrenlage an der Flurstraße für eine Einbahnstraßenregelung. „Die Flurstraße ist kerzengerade und sowohl von der Staatsstraße 2079 als auch von Oedenstockach kommend übersichtlich. Das Verkehrsaufkommen ist niedrig, sodass das Befahren bei Gegenverkehr abgewartet werden kann“, sagte der Bürgermeister. Im Begegnungsfall kämen zwei Pkw aneinander vorbei. Beschädigungen des Banketts könnten vermieden werden, wenn eine Ausweichmöglichkeit geschaffen würde. „Wir schlagen daher zwei Ausweichbuchten vor, mehr geht nicht.“

Sybille Martinschledde (Grüne) und Walter Hois (GPP) zweifeln Entscheidung des Landratsamts an

Sybille Martinschledde (Grüne) wollte den Argumenten des Landratsamtes nicht folgen. „An der Münchner Straße ist ein Geh- und Radweg mit viel Verkehr, für Radler aus der Flurstraße ist das sehr gefährlich zum Einbiegen.“ Auch Walter Hois (GPP) wollte die Entscheidung so nicht akzeptieren. „Wir haben das lange diskutiert, uns viel Mühe mit den Möglichkeiten gegeben. Es kann doch nicht sein, dass das Landratsamt uns so in unsere Entscheidungen reinquatscht.“ Klostermeier sagte, die Gemeinde könne sich schon viel wünschen und entscheiden, „wenn es aber rechtlich nicht geht, dann geht’s eben nicht.“

Bauausschuss befürwortet mit 4:3 Stimmen neuen Versuch im Gemeinderat

Dennoch entschied der Ausschuss mit 4:3 Stimmen, dass der Gemeinderat noch einmal einen Beschluss in Richtung Fahrradstraße und Einbahnstraße fällen soll.