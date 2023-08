Für den Schutz von Heimat und Familie: Die Kandidatin der AfD im Stimmkreis Süd

Von: Laura May

„Klimawandel gab es immer, ich bin da relativ unaufgeregt“, sagt Christina Specht. © robert brouczek

Bei der Landtagswahl Bayern 2023 tritt Christina Specht aus Putzbrunn als Kandidatin für die AfD im Stimmkreis München-Land Süd an. Sie will sich für den Schutz von Heimat und Familie einsetzen und wieder stolz auf ihr Land sein können.

Putzbrunn – In ihrem Wohnzimmer herrscht Ordnung. Kein Schnickschnack, keine Blumen. Gerahmte Familienfotos, polierte Weingläser, weißes Ledersofa, ruhige Reihenhausidylle. Ihre Sorge um Deutschlands Zukunft hat Christina Specht ins Bücherregal verbannt. „Der neue Tugendterror“, „Beuteland“, „Erinnerung ans Recht“. Sarrazin, Bandulet, Schachtschneider – Klassiker der Neuen Rechten Literatur. Die 57-Jährige will ihr Land beschützen. Vor Masseneinwanderung, Multikulturalismus, Genderwahnsinn und zu viel EU-Macht und zwanghaftem Klimaschutz. Dafür kandidiert sie bei der Landtagswahl auf Listenplatz sieben der Alternative für Deutschland (AfD) im Stimmkreis München Land Süd.

Viele Jahre im Ausland verbracht

Christina Specht, 57 Jahre alt, in Berlin geboren, verheiratet mit dem AfD-Bundestagsabgeordneten Gerold Otten, drei erwachsene Kinder, freiberufliche Übersetzerin, bezeichnet sich selbst als weltoffen. In ihrer Berliner Schulzeit habe sie viel Zeit bei ihren türkischen Freundinnen verbracht. Sie ging in England aufs Internat, studierte in den USA, hatte mehrere Jahre lang einen Freund in Paris. „Ich wollte immer ins Ausland“, sagt sie. Alles Deutsche empfand sie in ihrer Jugend als „doof und langweilig“. Sie sei im Ausland wegen der Nazi-Vergangenheit ihrer Heimat oft gehänselt worden und schämte sich für ihr Deutschsein. Das ist heute anders. „Man muss Unrecht aufarbeiten, aber auch das Positive und nicht immer nur das Schlechte an einem Land sehen“, sagt sie.

Sie fühlt sich im eigenen Land diskriminiert

Die Kreisvorsitzende fühlt sich von der Mainstreamgesellschaft missverstanden. Sie würde als weiße Person in Deutschland mehr diskriminiert als Schwarze. Polizeigewalt gegen Menschen mit Migrationshintergrund gäbe es kaum, so ihre Beobachtung, gegen Demonstranten bei Protesten gegen Corona-Maßnahmen hingegen schon. Wenn Specht über die Diskriminierung der Mehrheitsgesellschaft spricht, reißt sie die Augen auf und nickt zur Bestärkung jedes Arguments.

Lange fühlte sie sich auch politisch ausgeschlossen und identitätslos. Mit 16 trat sie in die junge Union ein – und mit 18 wieder aus, weil sie das Gefühl hatte, „als einfaches Mitglied nicht mitmachen zu dürfen.“ In der AfD hat sie seit der Gründung 2013 eine politische Heimat gefunden. Seit 2020 sitzt sie mit zwei Parteikollegen im Kreistag.

Angst vor der AfD unbegründet

Demokratiefeindliche Tendenzen innerhalb der Partei sieht sie nicht. Die Angst vor der AfD kann sie nicht verstehen, genauso wenig wie die Leute, die wegen ihrer Parteizugehörigkeit nicht mehr mit ihr befreundet sein wollen. Rechtsextreme Äußerungen von AfD-Bundestagsabgeordneten, wie die Warnung vor einem Volksaustausch durch Masseneinwanderung oder „Mischvölkern“, winkt sie ab. Einzelfälle. Nicht bewiesen. Noch nie gehört. Sie sei „total antifaschistisch“. Die ideologische Ausrichtung der AfD sieht Specht pragmatisch. Es habe nun einmal eine rechte Repräsentationslücke gegeben, nachdem die CSU immer weiter nach links rückte. „Wir vertreten das, was die CSU vorgibt, zu sein.“ Für welche konkreten Veränderungen sich Specht auf Landesebene einsetzen würde: Steuererleichterungen, Zugeständnisse für Wohneigentümer, Öffnung des Marktes, Schutz heimischer Kultur.

Unaufgeregt dem Klimawandel entgegen

Die Liste der Themen, gegen die sie ankämpfen möchte, ist länger. Specht spricht sich gegen den Ausbau von Windkraft aus, will das „Durchpeitschen der E-Mobilität“ in Landkreis und Landtag stoppen und hält CO2 generell nicht für das große Menschheitsproblem. „Klimawandel gab es immer, ich bin da relativ unaufgeregt.“

Weniger unaufgeregt ist Specht, wenn es um die Veränderung von Gesellschaftsstruktur, Sexualität und Migration geht. Wenn sie darüber spricht, dass unsere Gene langfristig durch Masseneinwanderung und Identitätspolitik ersetzt werden, pocht sie mit den Fingern auf dem Holztisch. Der Schutz von Heimat und Familie sei keineswegs diskriminierend. „Wir sind für Toleranz“, beteuert Specht. Homosexualität und Transgender seien kein Problem, solange sie das Konzept der Kernfamilie nicht bedrohen.

Dafür will sie sich im Landtag einsetzen. So wie ihr Ehemann im Berliner Bundestag. Von Überfremdung, Wohlstandsverlust und Masseneinwanderung ist in ihrem gemeinsamen Putzbrunner Miethaus noch nichts zu sehen. Diese Schreckensszenarien beschränken sich bisher auf das Bücherregal.