Leuchtturmprojekt mit Strahlkraft: Baustart für neues Wohnprojekt der Lebenshilfe München

Alle packen an: Den Spatenstich setzten (oben v.l.) Renate Bauer (Einrichtungsleitung der Wohngruppe Putzbrunn II), Ludwig Hütinger (Heimbeirat), Martina Hechel (3. Bürgermeisterin Putzbrunn), Atena Tirdad-Farhadi (Projektleiterin), René Pfeifer (Vorstand der Lebenshilfe), Claudia Köhler MdL (Grüne), Andrea Siemen (Aufsichtsratsvorsitzende der Lebenshilfe), Ulrich Rozehnal (Direktor der Kreissparkasse), Peter Adrian (Geschäftsführer Architektenbüro KAAN) und Benedikt Schmid (Architekt). © Bert Brosch

Der Baustart für das Wohnprojekt „Putzbrunn III“ der Lebenshilfe München ist gefallen. Vorstand René Pfeifer bezeichnet es als „Leuchtturmprojekt“.

Putzbrunn – Bedarfsgerechter Wohnraum für Menschen mit geistiger Behinderung ist Mangelware. Das will die Lebenshilfe München jetzt ändern: In Putzbrunn, in unmittelbarer Nachbarschaft zu den Wohnstätten und der Werkstatt der Lebenshilfe, entsteht ein innovatives Wohnprojekt. Für „Putzbrunn III“ setzten die Verantwortlichen nun den Spatenstich. Der Neubau soll neben besonderer Zuwendung und Pflege auch hohe Lebensqualität im Alter bieten.

„Das Bauprojekt wird ein Ort, an dem Menschen mit geistiger Behinderung unabhängig von Unterstützungsbedarf und Alter sozialraumorientiert leben können“, berichtet die Lebenshilfe München in einer Pressemitteilung. Im Erdgeschoss des Gebäudes entstehen Räume für die Tagesstruktur, die Gemeinschaft sowie eine Physiotherapiepraxis. In den drei Obergeschossen werden verschiedene Wohnformen umgesetzt: Zimmer für Senioren, die auf eine Rund-um-die-Uhr-Betreuung angewiesen sind, und 13 Einzelapartments, in denen die Bewohner losgelöst von Gruppenstrukturen weitestgehend selbstständig leben können, aber auch Assistenzdienste für Pflege und Teilhabe in Anspruch nehmen können. „Putzbrunn III“ schafft damit, so die Lebenshilfe, nicht nur benötigte offene Wohnformen, sondern folgt auch einem nachhaltigen Baukonzept für eine lebenswerte Zukunft.

„Heute fällt der Startschuss zu unserem Leuchtturmprojekt“, sagte René Pfeifer, Vorstand der Lebenshilfe München, beim Spatenstich. „Ich nenne es deshalb Leuchtturmprojekt, weil es eine Innovation darstellt, die mit ihrer Strahlkraft zur Orientierung für eine zukunftsfähige Weiterentwicklung der bedarfsgerechten und inklusiven Wohnformen beiträgt.“ Durch die Konstruktion reagiere man auf die verschiedenen Anforderungen der Bewohner. „Mit diesem Gebäude schaffen wir eine Umgebung, die den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen gerecht wird und ihnen ein würdevolles und weitestgehend selbstbestimmtes Leben bis ins hohe Alter ermöglicht“, sagte Pfeifer.

