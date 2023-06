Mindestens KFW 40: Putzbrunner Grüne scheitern mit Antrag zur Energieeffizienz

Von: Bert Brosch

Es wird noch viel gebaut in Putzbrunn, wie hier an der Solalindenstraße. Nach Meinung der Grünen, sind es aber viel zu wenig klimaneutrale oder energieeffiziente Häuser. © BB

Nach Ansicht der Grünen in Putzbrunn fehlen Energieeffizienz und klimaneutrale Häuser bei den Bauvorhaben. Mit einem Antrag sollte das Manko behoben werden.

Putzbrunn – Die Fraktion der Grünen stellte jetzt im Bauausschuss den Antrag, dass künftig nur noch Häuser gebaut werden dürfen, die nach dem Standard Energieeffizienz 40 (KFW 40) oder niedriger sind. Sie fanden dafür aber keine Mehrheit. „Das ist nicht bezahlbar“, sagte Josef Jakob (FWG).

Sybille Martinschledde (Grüne) begründete ihren Antrag damit, dass es aus ihrer Sicht in Putzbrunn zwar viele unterschiedliche Bauvorhaben gibt, „aber es fehlen Energieeffizienz und klimaneutrale Häuser.“ Darum beantragte sie, künftig nur noch energetisch klimaneutrale Baugebiete auszuweisen oder städtebauliche Verträge zu schließen, die beinhalten, dass alle Häuser KFW-40-Häuser oder niedriger sind. „Zudem soll in neuen Bebauungsplänen festgelegt werden, dass Hauswände und Dachflächen zugunsten des Klimas begrünt werden müssen“, sagte Martinschledde.

Jährliche Ersparnis von 150 Euro bei KW 40

Nach ihren Berechnungen sparen Menschen in KFW 40-Häusern im Gegensatz zu den aktuell üblichen KFW 55-Häusern bei 100 Quadratmetern Wohnfläche rund 1000 kWh an Heizenergie ein, was jährlich eine Ersparnis von etwa 150 Euro bedeuten würde. „Die KFW fördert zudem KFW 40 Häuser mit bis zu 15 000 Euro“, so Martinschledde. Michael Adamski (SPD) unterstützte ihren Antrag prinzipiell, „aber ich würde nicht nur KFW 40 Häuser fordern, sondern generell deutlich energieoptimierte Häuser, da ist dann auch eine Biomasse-Heizung möglich.“

Bauen ist sehr teuer geworden

Alfons Messner (CSU) lehnte den Antrag strikt ab mit den Worten: „Das Bauen in und um Putzbrunn ist mittlerweile so teuer geworden, eine Forderung nach KFW 40 Häuser würde den Baupreis noch einmal deutlich erhöhen.“ So sah das auch Josef Jakob (FWG): „Diese Forderung ist nicht bezahlbar.“ Auch Martina Hechl (GPP) konnte dem Antrag nichts Positives abgewinnen: „Eine jährliche Ersparnis von 150 Euro sind bei Mehrkosten von 20 000 bis 30 000 Euro doch lächerlich.“

Besser viele Geothermie-Anschlüsse

Auch Bürgermeister Edwin Klostermeier wollte auf keinen Fall zustimmen. „Wir haben sowieso kaum noch Bauanträge im Ort, das Bauen ist einfach viel zu teuer geworden. Ich plädiere für möglichst viele Geothermie-Anschlüsse zum Heizen, das ist auch klimaneutral und kostet viel weniger als KFW 40 Häuser.“ Angesichts des klaren Votums im Bauausschuss zog Martinschledde ihren Antrag letztlich zurück.