Der Wasserturm ist Ehrensache: Wie eine Gruppe Putzbrunner das Wahrzeichen restauriert hat

Von: Carina Ottillinger

Viel Arbeit und Zeit steckten Gernot Roßmanith (l.), Ulrike Strobel und Klaus Vollstädt in den Wasserturm. © ursula baumgart

Für Oedenstockach ist er ein Wahrzeichen: der Wasserturm. Doch der Zahn der Zeit nagte lange an dem Jahrhunderte alten Gebäude. Vier Putzbrunner fassten sich daher ein Herz und restaurierten ihn.

Oedenstockach – Schon von Weitem ist er zu sehen: Der Wasserturm von Oedenstockach. Er ist 19,5 Meter hoch, liegt mitten im Ort und ist das Wahrzeichen des Dorfes. An der Wand hängen Bekanntmachungen der Gemeinde Putzbrunn, eine Werbeplakattafel und der Postkasten. Der Bus hält hier. Gegenüber liegt die Sankt Anna Kapelle. Beide Gebäude stehen seit 1982 unter Denkmalschutz. Die Kapelle hat die Gemeinde Putzbrunn 2002 sanieren lassen. Beim Wasserturm liegt die Renovierung 40 Jahre zurück. Seitdem ist nichts passiert. „Der Wasserturm wäre weiter verfallen, wenn wir nichts gemacht hätten“, sagt Gernot Roßmanith (81). „Deswegen haben wir das in die Hand genommen.“

Der Wasserturm war in einem desolaten Zustand. Die Holzfenster waren morsch, die Rohre verrostet, in der Pumpstation hatte sich der Schimmel ausgebreitet. „Wir mussten den Turm renovieren“, sagt Roßmanith. Er wendete sich 2020 an die Putzbrunner Ortsleitbild-Gruppe, die in Arbeitskreisen an der Entwicklung der Gemeinde mitwirkt. Ulrike Strobl (68), Doris Winter (74) und Klaus Vollstädt (75) haben sich Roßmaniths Idee angeschlossen. Auch die Gemeinde gab das Einverständnis und stellte einen Antrag beim Landesamt für Denkmalpflege. Die Zusage kam innerhalb weniger Monate. Für die Putz- und Malerarbeiten hat die Gemeinde eine Firma beauftragt. Die ehrenamtlichen Handwerker haben die Holzkonstruktion und die technische Anlage übernommen. Jede Woche am Vormittag haben sich die Vier getroffen. Seit Juli 2021 sind so 900 Arbeitsstunden zusammengekommen. Das Arbeitsmaterial hat etwa 4000 Euro gekostet. Jetzt ist das Handwerkerteam in den Endzügen. Am Tag der Denkmalpflege am 10. September wollen sie ihr Werk erstmals präsentieren. Vor drei Jahren noch unvorstellbar.

Die alte Elektrostation im Turm blieb erhalten. © URSULA BAUMGART

Gerade streicht Strobl ein letztes Mal über das Fenstergitter aus dem ersten Stock. Das Holz ist das gleiche. Nur die Fensterteile hat ein Glaser ausgewechselt. Die alte Farbe hat die 68-Jährige abgeschabt. Als das Holz zu sehen war, hat sie neues Leinöl in die Fenster eingelassen. Im nächsten Schritt kam zweimal grüne Leinölfarbe drauf. Das gleiche Prozedere folgte bei den Fensterläden, den Rahmen und den Türen. Ganz ähnlich hat das Team die Wasserrohre restauriert. Ein Spezialöl verhindert den Rostbefall. Das Wissen über die Holzrestaurierung haben die vier Ehrenamtlichen in einer Lehrwerkstatt für Denkmalpflege gelernt. Für die Metallkonstruktion ist ein Berater vorbeigekommen.

Über drei Leeretagen führt eine steile Eisenleiter bis ins Wasserreservoir. Im Dachgeschoss befindet sich der Wasserbottich. Der Zinktank umfasst 25 Kubikmeter und ist gut erhalten. Von dort aus wurde bis in die 70er Jahre das Wasser auf die Haushalte in Oedenstockach verteilt. Der letzte Wasserwart Stefan Götz wohnte gegenüber. Er kümmerte sich darum, dass alle Oedenstockacher genügend Wasser hatten. Bei Stromausfällen schloss er einen Traktor an das Notrad auf der Hinterseite des Turms an. Der Motor des Fahrzeugs setzte die Wasserpumpe wieder in Gang.

„Der Wasserturm hat Mitbewohner“

Heute hat das Notrad einen anderen Nutzen. „Der Wasserturm hat Mitbewohner“, sagt Strobl und lacht. Ein Bienenvolk hat sich dort eingenistet. Als Imker wusste Vollstädt sofort, was zu tun ist. Von innen hat das Team die Wand abgedichtet. So können die Bienen weiter im Wasserturm wohnen.

Bei jedem Spaziergang mit ihrem Hund freut sich Strobl über den Fortschritt am Wasserturm. Sie wohnt direkt nebenan. Die ein oder andere Arbeitsbesprechung haben die vier Hobbyhandwerker im „Café Strobl“ bei einem Cappuccino abgehalten. „Der Turm ist ein Baudenkmal mit Ortsgeschichte“, sagt Strobl. „Die Bürger wollen den Bau unbedingt erhalten.“

In neuem Glanz erstrahlen die alten Rohre und Fenster. © URSULA BAUMGART

Nicht nur von außen hat der Turm etwas zu bieten. „Eine Besonderheit ist der Elektromotor für die Wasserpumpe“, sagt Vollstädt. Er sei einer der ersten, der damals Anfang des 1900 Jahrhunderts eingebaut wurde. Ein Riemengetriebe pumpt das Wasser vom Brunnen bis nach ganz oben in den Tank.

Ende des Jahres will das Team die Konservierung abschließen. „Alles ist unfallfrei und ohne Komplikationen verlaufen“. sagt Roßmanith. Die Aufgaben waren klar verteilt. Der eine streicht die Türen, der andere die Rahmen, der nächste die Rohre. „Jeder hat so vor sich hingewurschtelt“, sagt Strobl und lacht. Die viele Arbeit hat sich gelohnt. „Es hat Spaß gemacht“, sagt Strobl. „Und wir haben mit unseren eigenen Händen einen Anteil an diesem tollen Bauwerk geschaffen, das bleibt.“

Am Tag der Denkmalpflege am Sonntag, 10. September, öffnet sich die Tür zum ersten Mal für die Öffentlichkeit. Von 10 bis 17 Uhr können alle Interessierte am Wasserturm vorbeischauen. Die vier Experten Roßmanith, Strobl, Winter und Vollstädt erzählen die Geschichte und zeigen die Arbeitsschritte der Restaurierung. Technikfans erklären sie die Pumptechnik. Es gibt frisches Hohenbrunner Wasser vom Ortsbrunnen. Die Führung soll ab sofort jedes Jahr am Tag der Denkmalpflege stattfinden.

