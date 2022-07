Auf neuem Grün zum Aufstieg: Putzbrunner SV will auf saniertem Sportgelände Erfolge feiern

Von: Bert Brosch

Bereit für sportlichen Erfolg: Bürgermeister Edwin Klostermeier (v.r.) hat die Sportanlage an Peter Ortmeier und Patrick Krause vom PSV übergeben und ihnen eine Schale Rasen überreicht. „Die müssen ebenso wie die Kick-Plätze gepflegt werden“, so der Rathauschef. bb © Bert Brosch

Die Plätze sind in hervorragendem Zustand, jetzt liegt‘s an den Fußballern. Der Putzbrunner SV will auf dem sanierten Sportgelände Erfolge feiern.

Putzbrunn – Erst die Tennisplätze, dann der Beach-Volleyballplatz und nun also die neuen Fußballplätze. „Das Sportgelände am Florianseck ist damit wieder gut aufgestellt“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD), als er dem Putzbrunner SV (PSV) nun das Gelände nach der Sanierung „übergab“. Statt eines Schlüssels, wie bei der Übergabe von Wohnprojekten, überreichte er dem Vereinsvorsitzenden Peter Ortmeier und Patrick Krause, dem Vize-Fußball-Abteilungsleiter, je eine Schale mit dem neuen Rasen. Den hatte Bauhof-Leiter Benedikt Daberger mit seinem Kollegen Josef Daxner im hintersten Eck der drei sanierten Sportplätze ausgestochen und liebevoll eingepflanzt. „Die Schalen müssen ebenso wie die Kick-Plätze gepflegt werden, sonst geht der Rasen ein“, sagte Klostermeier schmunzelnd.

Jahrelang hatten sich die rund 360 PSV-Kicker – aufgeteilt auf zwei Herren-, zwei Senioren- und sieben Jugendmannschaften – über den schlechten Zustand der beiden Spielfelder und des einen Trainingsplatzes beschwert. „Da waren viele Löcher drin, wir hatten ein großes Wühlmaus-Problem, die sich durchwühlten und die Graswurzeln fraßen“, sagte PSV-Vorstand Ortmeier.

Komplette Saison auf Kunstrasenplatz

Zunächst wurde vor einigen Jahren rund um das 18.500 Quadratmeter große Areal eine Wühlmaussperre in Form von senkrechten Metallplatten eingebaut, damit von außen keine neuen Nager nachziehen konnten. Danach beantragte der Verein, den Rasen komplett auszutauschen. Dazu wurde die Oberschicht rund 30 Zentimeter tief komplett entfernt, eine neue Kies- und Sandschicht sowie eine dicke Humusschicht eingebracht. Die Arbeiten begannen im September 2021, noch vor dem Herbst wurde der Spezialrasen eingesät, der wuchs auch rasch an. Die zu feuchte Winterwitterung verhinderte allerdings die weiteren Arbeiten zunächst, sodass alle Fußballer für die komplette Saison 2021/2022 auf den Kunstrasen-Platz ausweichen mussten.

Nun sind alle drei Plätze bespielbar, von den rund 90.000 Euro an Gesamtkosten hat die Gemeinde 80.000 Euro übernommen. „Uns als Gemeinde ist es immer wichtig, dass wir die örtlichen Vereine unterstützen, speziell natürlich den PSV, den mit 1600 Mitgliedern größten Verein am Ort“, sagte Klostermeier. Vereinschef Ortmeier bedankte sich für die Unterstützung der Gemeinde, „die Plätze werden ja nicht nur von den Fußballern, sondern auch von den Volleyballern und den Leichtathleten sehr gerne genutzt. Alle sind begeistert vom neuen Rasen.“

So auch Fußball-Vize Krause: „Wir werden zwar kein offizielles Einweihungsspiel oder -fest machen, gehen aber fest davon aus, dass es bei der Ersten Mannschaft in der kommenden Saison auf diesem tollen Platz zum Aufstieg in die Kreisliga reichen wird.“

