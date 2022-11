Betreuung am Bauernhof: Varianten für Pflegeheim und Kinderhaus vorgestellt - Favorit steht fest

Von: Bert Brosch

Der Neubau umfasst ein Kinderhaus und ein Seniorenheim. (Symbolbild) © Uwe Anspach

Putzbrunn bekomm ein neues Pflegeheim und ein neues Kinderhaus. Nun hat der Architekt drei Varianten für die Neubauten vorgestellt. Die Bauausschuss hat einen Favoriten.

Putzbrunn – Ende Oktober hat der Putzbrunner Gemeinderat Bau eines Senioren- und Kinderhauses an der Bürgermeister-Jakob-Straße an die MARO-Genossenschaft vergeben. Architekt Florian Hartmann von „Dreisterneplus“ aus München stellte im Bauausschuss nun drei unterschiedliche Modelle vor. Das Gremium entschied sich für einen Neubau in „Hof“-Form.

Die erste Variante war „Kloster“. Sie besteht aus einem dreigeschossigen, u-förmigen Bau mit einem Garten, in dem sich die Bewohner der geplanten Demenz-WG aufhalten können. Die Freiflächen des Mehrgenerationen-Wohnens sowie der Pflege-WG verlaufen im Süden des Grundstücks, die Wohngemeinschaften wären im Erdgeschoss angeordnet. Im Osten des Grundstücks plant Architekt Hartmann das zweigeschossige Kinderhaus mit Garten zum Spielen.

Die zweite Variante „Hof“ greift die landwirtschaftliche Prägung der Gemeinde auf. „Solche Hausanordnungen gibt es hier häufig, wir planen fünf einzeln stehende Gebäude“, erläuterte Hartmann. Im Erdgeschoss sollen in zwei Häusern eine Pflege-WG und Demenz-WG, im dritten Gebäude ein Gemeinschaftsbereich entstehen. Der Demenz-Garten wäre in der Mitte durch einen Zaun begrenzt. In den Obergeschossen findet das Mehrgenerationenwohnen Platz. Das Kinderhaus wird im Osten des Grundstücks angeordnet. „Als Städtebauer sage ich, das ist eine liebliche Möglichkeit. Als Architekt muss ich sagen, diese Variante ist wegen vieler Treppenhäuser und Aufzüge nicht wirtschaftlich“, gab Hartmann zu bedenken.

Die dritte Variante nannte Hartmann „Hybrid“. Eine Mischung aus den beiden anderen. Hierbei werden drei unterschiedlich große Baukörper in der Form eines „L“ auf dem Grundstück angeordnet. Die Gebäudeteile haben zwischen ein und drei Geschosse. Im Westen wäre die Demenz-WG mit dem abgeschlossenen Garten in Richtung Felder, im Osten das Kinderhaus im Erd- und ersten Obergeschoss. Im zweiten Stock soll ein Teil des Mehrgenerationenwohnens stattfinden. Im Erdgeschoss der anderen Gebäude finden die WGs Platz. „Aus meiner Sicht ist das die beste Lösung, wir brauchen nur zwei Haupttreppenhäuser und Aufzüge, es ist eine schlanke Anordnung, nicht so wuchtig“, empfahl der Architekt.

Ausschuss-Mehrheit gegen Architekten-Vorschlag

Sybille Martinschledde (Grüne) sprach sich für die Variante „Kloster“ aus. „Die ist luftig mit viel Licht und Freiflächen. Das entspricht unserem Gemeinschaftsgedanken und passt in die Umgebung.“ Michael Adamski (SPD) favorisierte den „Hybriden“. „Die Häuser haben eine tolle Form, bei der Variante Kloster wird doch die Frischluft-Zufuhr abgesperrt.“ Alle anderen Gemeinderäte inklusive Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) sprachen sich hingegen für die Variante „Hof“ aus. Tobias Stokloßa (CSU) lobte die vielen Grünflächen. Er schlug vor, die beiden nördlichen Häuser zu einem „L“ zu verbinden und das Haus im Süden wegzulassen. Martina Hechl (GPP) findet die aufgelockerte Form der Häuser schön: „Das ist nicht so kompakt, sondern kleinteiliger.“ Für Josef Jakob (FWG) passt diese Variante am besten zu Putzbrunn.

Bürgermeister Klostermeier sprach sich klar für den „Hof“ aus, ohne das fünfte Gebäude im Süden. „Man muss die vermeintlich unwirtschaftliche Variante eben so ändern, dass sie wirtschaftlich wird, denn sie gefällt mir klar am besten“, sagte er. Zudem wäre auch eine Sperrung der Bürgermeister-Jakob-Straße für den Durchgangsverkehr möglich.

Eine endgültige Entscheidung über die Form der Gebäude fällt der Gemeinderat in seiner Sitzung am 29. November.

