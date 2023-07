Bürgermeister-Wahl: 24-Jähriger soll für CSU Rathaus zurück erobern

Von: Bert Brosch

Der frisch gekürte Bürgermeisterkandidat Tobias Stoklossa mit dem JU-Kreisvorsitzenden Jan Kämmerer und CSU-Fraktionschef Eduard Boger (v.l.). © bb

Seit fast 20 Jahren ist Putzbrunns Bürgermeister ein Sozialdemokrat. Das will die CSU ändern: Für sie kandidiert Tobias Stoklossa kommendes Jahr um das Amt.

Putzbrunn – Die CSU will in Putzbrunn das Rathaus zurück. Gelingen soll das Tobias Stoklossa (24), der als erster Kandidat seinen Hut ins Rennen um das Bürgermeisteramt geworfen hat. Gewählt wird im März 2024; ob Amtsinhaber Edwin Klostermeier (SPD) noch einmal antritt ist offen.

„Für uns als CSU ist die Wahl im Frühjahr eine echte Chance“, sagte Stoklossa, aktuell Kämmerer von Poing und seit 2020 Gemeinderat in Putzbrunn. „Nach fast zwei Jahrzehnten können und wollen wir das Bürgermeisteramt wieder für uns gewinnen.“ Er habe sich den Schritt reiflich überlegt: „Ja, ich bin bereit, Verantwortung zu übernehmen. Ja, ich will mit der CSU diese Wahl gewinnen. Ja, ich möchte Putzbrunns neuer Bürgermeister werden!“

„Ich will in erster Linie gestalten. Zusammen mit den Menschen, die hier leben.“

Bereits während seines Dualen Studiums zum Diplom-Verwaltungswirt sei in ihm der Wille gereift, etwas für die Menschen zu bewegen. Ganz konkret vor Ort, in der Gemeinde, wo sich das tägliche Leben abspielt. „Bei der Kommunalwahl vor drei Jahren wurde ich mit über 1000 Stimmen in den Gemeinderat gewählt. Das war ein toller Vertrauensvorschuss.“ Erste Themen habe er bereits angepackt: das Mehrgenerationen-Wohnprojekt, der Ausbau des Kinderbetreuungsangebotes und die Pflege- und Demenz-WG.

Als Kämmerer der Gemeinde Poing verantworte er ein Haushaltsvolumen von 75 bis 90 Millionen Euro pro Jahr, arbeite eng mit dem Bürgermeister zusammen. Genau das will er in Putzbrunn einbringen: Verwaltungserfahrung, Fachkompetenz, Bürgernähe und Leidenschaft. „Ich kann Verwaltung. Aber ich möchte kein reiner Verwalter sein. Ich will in erster Linie gestalten. Zusammen mit den Menschen, die hier leben. Ich sehe mich als Teamplayer. Als ein Bürgermeister, der verbindet, der die Bürger zusammenbringt“, sagte Stoklossa. Wichtige Themen für ihn sind: die Betreuung und Bildung für Kinder, die Möglichkeit, dass Senioren ihren Lebensabend in Putzbrunn verbringen können, Ideen mit Augenmaß statt Ideologie beim Klima- und Umweltschutz und eine strategische Wirtschaftsförderung, um neue Unternehmen für Putzbrunn zu gewinnen. „Ich bewerbe mich daher als Macher, als Anpacker, als Kümmerer.“

Ein Trio hat‘s vorgemacht

Zur Unterstützung des Kandidaten Stoklossa war nicht nur der Bundestagsabgeordnete Florian Hahn anwesend, sondern mit Andreas Bukowski (Haar), Thomas Loderer (Ottobrunn) und Maximilian Böltl (Kirchheim) auch drei CSU-Bürgermeister aus Nachbargemeinden. Begrüßt hat sie alle Fraktionssprecher Eduard Boger. „Ich bin selbst schon als Bürgermeister-Kandidat angetreten – doch jetzt sind 18 Jahre SPD und Klostermeier genug“, sagte Boger. Es gelte, die richtigen Weichen zu stellen, das beginne bei der nicht vorhandenen Wirtschaftsförderung, gehe weiter bei einer überforderten Rathausverwaltung. „Alles geht viel zu langsam, es muss schneller, effektiver und einfacher werden“, forderte Bogner. „Dazu gehört auch, dass im Gemeinderat nicht sämtliche CSU-Anträge aus ideologischen Gründen grundsätzlich abgelehnt werden. Daher muss jetzt frischer Wind rein, der Tobi ist dafür genau der richtige Mann.“

Hahn ergänzte, dass vieles in Putzbrunn in den vergangenen Jahren gut gelaufen sei, aber seit einiger Zeit tue sich ganz wenig, da müsse sich etwas ändern. „Bei den drei Bürgermeistern Bukowski, Loderer und Böltl glaubte vor deren Wahl auch keiner, dass sie es schaffen könnten – und jetzt machen sie alle drei einen hervorragenden Job.“

Gewählt wurde Stoklossa mit 17 von 17 gültigen Stimmen.

