Bushaltestelle soll umziehen

Von: Bert Brosch

Das Wartehäuschen an der Haltestelle „Brennerei“ wurde bereits abgebaut. Jetzt soll der Halt für die Linien 212 und 241 an die Münchner Straße verlagert werden. © bert brosch

Die Bushaltestelle „Brennerei“ soll an die Münchner Straße verlegt werden. Viel Aufwand ist dafür wohl nicht nötig.

Putzbrunn – Die Bushaltestelle „Brennerei“ der Linien 212 und 241 soll an die Münchner Straße verlegt werden. Mit 6:1 Stimmen nahm der Putzbrunner Verkehrsausschuss den Antrag von FDP und FWG an. Die Verwaltung soll den Wunsch nun an den MVV weiterleiten.

Laut Thomas Jungwirth (FWG) hat die Gemeinde in den vergangenen Jahren fast alle Bushaltestellen barrierefrei ausgebaut. „Eine der wenigen Ausnahmen ist der Steig 3 der Haltestelle Brennerei“. Hier halten die Regionalbuslinien 212 und 241 ortsauswärts. Der barrierefreie Umbau der Haltestelle würde weitere Kosten verursachen, daher schlage man eine Verlegung des Halts an die bereits umgebaute Münchner Straße vor. „Das Wartehäuschen wurde am Halt Brennerei bereits abgebaut, die Fahrgäste stehen dort also im Regen“, erklärte Jungwirth. Nach einer Verlegung wäre ein Umsteigen einfacher, die Busse müssten nicht mehr zwei Mal den Gegenverkehr kreuzen und würden Zeit und Kraftstoff sparen. Zudem seien die digitalen Fahrgast-Anzeigen nur für die Stopps an der Münchner Straße vorgesehen und nicht für den Brennerei-Halt an der Buskehre. „Die Verlegung würde die Gemeinde fast nichts kosten, nur die Schilder müssten getauscht werden“, so Jungwirth. Die Verlegung könnte daher bereits zum Fahrplanwechsel im Dezember möglich sein.

Ausschuss stimmt gegen Bürgermeister-Bitte

Walter Hois (GPP) unterstützte den Antrag. „Im Moment weiß doch keiner genau, wo welcher Bus abfährt und ohne Wartehaus geht das doch gar nicht.“ Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) argumentierte hingegen vollkommen anders. „Wir sprechen in der kommenden Woche im Gemeinderat über die Planung vom Kinder- und Seniorenhaus genau an dieser Ecke. Bei den drei unterschiedlichen Vorschlägen wird zum Teil auch die Straße etwas verschwenkt, wir wissen heute noch nicht, wo die Zufahrt zur Bushaltestelle künftig einmal sein wird.“ Klostermeier hält daher den Zeitpunkt des Antrags für falsch, Gewissheit habe man erst etwa im Sommer 2023. „Außerdem stehen die Busse manchmal in der Buskehre an der Brennerei, um Zeitverzögerungen auszugleichen, weil sie dazu nicht auf der Straße stehen dürfen.“ Er bat darum, den Antrag zurückzuziehen und abzuwarten.

Das sahen die Mitglieder des Verkehrsausschusses nicht so: Gegen Klostermeiers Stimme wurde beschlossen, die Verlegung des Bushalts an die Münchner Straße dem MVV weiterzuleiten.

