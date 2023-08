Angebot ohne Nachfrage: Carsharing wird kaum genutzt – Vertrag trotzdem verlängert

Von: Bert Brosch

Teilen

Fast immer stehen die beiden Carsharing-Autos an der Wohnanlage Parkstraße ungenutzt auf den Stellplätzen. © bb

Das Carsharing wird in Putzbrunn kaum genutzt. Die Gemeinde hat den Vertrag trotzdem verlängert.

Putzbrunn – Die Grünen in Putzbrunn wollen in allen Ortsteilen Carsharing-Angebote einführen. Als Vorbild sollten die beiden „Stattautos“ in der Parkstraße dienen. Diese werden jedoch kaum genutzt, das E-Lastenbike sogar gar nicht. Trotzdem wurde der Vertrag jetzt um ein Jahr verlängert.

Ziel von Carsharing-Angeboten ist es, die Anzahl der privaten Autos im Gemeindegebiet zu verringern. Wünschenswert wäre laut Doris Böhm (Grüne) ein Standort in jedem Ortsteil, angeführt wurden das „positive Beispiel“ in Neubiberg, ebenso das Carsharing von „Stattauto München“, das in der neuen Wohnanlage Parkstraße einen Standort mit zwei Autos eingerichtet hat.

Verluste in Höhe von 4883 Euro

Geschäftsstellenleiter Michael Hohberg erläuterte die Zahlen. Demnach gab es mit den beiden Fahrzeugen an der Parkstraße, einem Elektro-Auto und einem Verbrenner, auf Grund der geringen Auslastung im Jahr 2022 Verluste in Höhe von 4883 Euro, davon muss die Gemeinde Putzbrunn ein Drittel oder 1469 Euro übernehmen. Den Rest zahlt der Landkreis. Nach Aussage der betreibenden Firma Spectrum Mobil GmbH benötigten die Fahrzeuge eine Auslastung von mindestens 30 Prozent am Tag, um kostendeckend zu sein. Zudem würde das Elektrofahrzeug weniger genutzt werden als der Verbrenner.

„Auf Nachfrage bei der Gemeinde Neubiberg bezüglich ihres Carsharing-Pilotprojekts wurde uns mitgeteilt, dass das erste Projekt aufgrund diverser Mehrkosten beendet wurde. Offensichtlich hat man jetzt aber einen neuen Anbieter gefunden“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). Hohberg ergänzte, dass das in der Parkstraße nur für die Anwohner angebotene Elektro-Lastenrad so gut wie überhaupt nicht genutzt werde.

Mehr Werbung gefordert

Weil der Vertrag der Carsharing-Fahrzeuge in der Parkstraße zum 30. September ablaufe, müsse die Gemeinde dem Landkreis München noch vor der Sommerpause mitteilen, ob das Angebot fortgeführt werden soll und wenn ja, in welchem Umfang. „Auch wenn es bisher recht unbefriedigend ist, schlage ich trotzdem vor, dass wir das Carsharing für ein weiteres Jahr fortsetzen“, sagte Klostermeier. Angesichts von 76 Wohneinheiten und über 200 Bewohnern der Parkstraße wundere er sich schon, warum das Lastenrad nicht genutzt werde.

Auch Doris Böhm plädierte für eine Verlängerung des Carsharing. Man müsse allerdings viel mehr Werbung dafür machen, zudem sei die Seite online kaum zu finden und das E-Bike sollte auch für Menschen außerhalb der Parkstraße nutzbar sein.

Um ein Jahr verlängert

Martin Adler (FWG) sagte hingegen, er halte ein Auto für völlig ausreichend. Dem stimmte Robert Böck (GPP) zu, „da ist ja nicht mal ein Auto halbwegs ausgelastet, warum sollen wir da zwei finanzieren?“ Eduard Boger (CSU) hält den Standort Parkstraße für „absolut falsch, der muss in die Ortsmitte. Zudem gibt es auch günstigere Anbieter.“

Mit 6:1 Stimmen beschloss der Ausschuss die Verlängerung des Carsharings um ein Jahr. Zum E-Bike wurde keine Entscheidung getroffen, möglich wäre, dass die Gemeinde das Rad kauft und verleiht.

Weitere Nachrichten aus Putzbrunn und dem Landkreis München finden Sie hier