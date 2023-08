In Putzbrunn geht‘s über und unter der Erde heiß her

Von: Bert Brosch

Teilen

Die dünnen grauen Rohre sind für Glasfaser und Telekommunikation, darunter, in 1,60 Meter Tiefe, liegen die Geothermie-Rohre. © Bert Brosch

Der Fernwärmeausbau in Putzbrunn kommt zügig voran. Auch ein Anschluss an die geplante Geothermie in Vaterstetten ist möglich.

Putzbrunn – Die Stadtwerke München (SWM) bauen derzeit in der Theodor-Heuss-Straße und Oedenstockacherstraße in Putzbrunn die Fernwärmeleitung zum künftigen Gymnasium hin aus. Dabei bestehen bereits Interessensbekundungen von Putzbrunner Firmen, aber auch seitens der Gemeinde mit ihren Liegenschaften, welche die Fernwärme in den Ortskern bringen könnten.

Ziel ist der Anschluss bis zum neuen Gymnasium

Aus Ottobrunn kommend erreicht die Warmwasser-Leitung, die in einer Tiefe von 1,60 Meter vergraben wird, die Theodor-Heuss-Straße im Süden des Ortsteils Waldkolonie und hat diese mittlerweile in kompletter Länge durchgraben. Aktuell sind die Arbeiter eines Bamberger Unternehmens an der Kreuzung Oedenstockacher und Ottobrunner Straße beschäftigt, das Ziel ist zunächst das neue Gymnasium in der Oedenstockacher Straße.

50 Meter Geothermie-Rohre schafft Bauarbeiter Ismael mit seinem Team an guten Tagen. © Bert Brosch

„Jeden Tag schaffen wir gut 50 Meter: aufgraben, Rohre rein, verschweißen, Sand drauf, da kommen dann die Strom- und Glasfaserrohre drauf, dann Kies und schließlich Asphalt“, sagt Ismael. Der Bauarbeiter aus Serbien verlegt mit seinem Team für die SWM seit über zehn Jahren rund um München Rohre für das warme Wasser aus dem Erdinneren. Noch bis Montag,, 11. September, wird die Kreisstraße M 22 (Ottobrunner Straße) halbseitig gesperrt sein, der Verkehr mittels Baustellenampel wechselseitig durch die Arbeitsstelle geführt. Zusätzlich wird der Einmündungsbereich der Oedenstockacher Straße in die Ottobrunner Straße voll gesperrt.

Geothermie aus der Nachbargemeinde? Putzbrunn nimmt Kontakt zu Vaterstetten auf

Während die SWM derzeit als alleiniger Geothermie-Anbieter das Monopol besitzen, plant die Gemeinde Vaterstetten eine eigene Bohrung, die ab 2026 heißes Wasser liefern könnte. „Auch für uns hat die Erschließung der Fernwärme aus Geothermie eine Schlüsselrolle. Daher wollen wir in Kontakt mit Vaterstetten treten, um alle Möglichkeiten für das Gemeindegebiet zu beleuchten“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). Der Gemeinderat ermächtigte ihn einstimmig, Gespräche mit Vaterstetten zur Geothermie aufzunehmen. „Das ist sicher nichts für die kommenden Jahre, da wir erst ein Fernwärmenetz aufbauen müssten. Aber in zehn oder 20 Jahren könnten wir an dieses Netz bestimmt angeschlossen sein“, so Klostermeier.