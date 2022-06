Überraschung: Putzbrunner Flurstraße wird zur Fahrradstraße und zur Tabuzone für schwere Lastwagen

Von: Bert Brosch

Auch schwere Lastwagen dürfen künftig nicht mehr auf der dann sanierten Flurstraße fahren, so der mehrheitliche Beschluss des Gemeinderats. © Bert Brosch

Dass die Putzbrunner Flurstraße nach Oedenstockach neu geteert wird, ist längst beschlossene Sache. FDP/FWG, GPP und Grüne setzten jetzt aber im Gemeinderat auch durch, dass die Flurstraße zur Einbahn- und Fahrradstraße wird und schwere Lkw hier nicht mehr fahren dürfen.

Putzbrunn - Seit 2008 versucht die Gemeinde die Sanierung der maroden Flurstraße in Oedenstockach anzugehen. Ein Anwohner und Grundstücksbesitzer verhindert dies jedoch. Als Kompromiss beschloss der Bauausschuss kürzlich, dass sämtliche Löcher mit einem neuartigen DSK-Verfahren überteert werden. Sonst sollte auf der Straße alles so bleiben wie vor der Sperrung, die Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) aus Gründen der Verkehrssicherheit anordnen ließ. Im Gemeinderat gab es jetzt für den Bürgermeister aber einige Überraschungen:

Motorisierter Verkehr nur noch in eine Richtung

Einig waren sich die Gemeinderäte noch mit dem gewählten DSK-Verfahren. Doch dann gab es einen Antrag der Fraktionsgemeinschaft FDP/FWG gemeinsam mit der GPP. „Wenn wir alles so lassen, dann können wir in spätestens fünf Jahren dort wieder anfangen zu sanieren“, begründete Josef Jakob von der FWG den Antrag. Dieser sah vor, dass aus der Flurstraße zum einen eine Radstraße wird, die in beide Richtungen befahren werden darf. Zum zweiten soll es für den motorisierten Verkehr eine Einbahnstraße von der Münchner Straße in Richtung Oedenstockach werden. „Da wir ja keine Randstreifen machen dürfen, müssen wir verhindern, dass schwere Lkw den Rand der Straße gleich wieder runterfahren, da in Oedenstockach demnächst ein großes Bauvorhaben beginnt“, sagte Jakob. Also plädierte man für eine Sperrung für Fahrzeuge über 7,5 Tonnen. Der landwirtschaftliche Verkehr soll davon ausgenommen sein.

Bürgermeister sieht Gefahrenpotenzial

Auf die Tonnage-Beschränkung einigte sich der Gemeinderat noch einstimmig. „Ich halte aber gar nichts von einer Einbahnstraße und auch eine Radstraße, auf der die Radler Vorrang haben und in beide Richtungen fahren dürfen“, sagte Klostermeier. Er sehe hier ein großes Gefahrenpotenzial, zumal die Flurstraße nicht beleuchtet sei und nicht alle Radler bei Dunkelheit mit Licht fahren würden. Jakob sagte, sämtliche Radwege, etwa an der B471, der Münchner oder Ottobrunner Straße, seien alle nicht beleuchtet. „Zur Not stellen wir an der Flurstraße eben noch schnell zwei Lampen auf – die paar Kabel, das ist doch rasch passiert.“

Knappe Mehrheit setzt sich durch

Klostermeier ließ alle Punkte einzeln abstimmen. Da sich die Grünen den Anträgen von FDP/FWG und GPP anschlossen, hatten sie jeweils eine 11:10-Mehrheit. Demnach wird die Flurstraße noch in diesem Jahr für maximal 40 000 Euro geteert und dann zur Rad- und Einbahnstraße mit einem Verbot für schwere Lastwagen.