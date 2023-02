Tüftler retten Haushaltsgeräte: Großer Ansturm beim ersten Repair-Café in Putzbrunn

Von: Bert Brosch

Teilen

Um einen abgebrochenen, hölzernen Pfannenstiel von Ursula Iwanoff kümmert sich Hobby-Tüftler Hans Karl beim Repair-Café in Putzbrunn. © brosch

Großer Ansturm herrschte beim ersten Repair-Café in Putzbrunn.

Putzbrunn – Staubsauger, Mixer, der Stiel einer Pfanne oder ein Radio waren nur einige der defekten Haushaltsgeräte, die die Putzbrunner ins Tennisheim brachten. Dort warteten schon sechs Hobby-Monteure mit großen Werkzeugkästen auf ihren Einsatz beim „Repair-Café“, das in der Gemeinde zum ersten Mal stattgefunden hat. Womit niemand gerechnet hatte: Über 50 Putzbrunner kamen, um sich helfen zu lassen. Damit war die Premiere ein voller Erfolg.

Horst Weidner, ehemaliger Gemeinderat der GPP, hatte die Idee für das Angebot. „Überall um uns herum gibt es in den Gemeinden Repair-Cafés, in denen man seine defekten Geräte reparieren lassen kann. Nur nicht bei uns“, berichtete Weidner. Gemeinsam mit der VHS SüdOst entschloss er sich, das auch in seinem Heimatort auszuprobieren.

Sieben Hobby-Monteure

Das Tennisstüberl am Florianseck war rasch als Ort gefunden, auf Anzeigen in den Zeitungen meldeten sich auch schnell sechs, sieben Hobby-Monteure. „Wir hatte ja keine Ahnung, wie das überhaupt nachgefragt wird – dass es jetzt so viele sind, da sind wir schon recht überrascht“, freute sich Weidner. Ein paar Ehefrauen hatten noch Kuchen gebacken, dazu gab es günstigen Kaffee während der Wartezeit, denn ein paar Minuten musste schon jeder warten, bis er drankam.

Ursula Iwanoff hatte eine Pfanne dabei, bei der der hölzerne Stiel abgebrochen war. Da traf sie bei Hans Karl genau auf den richtigen. „Mein Bruder ist Schreiner und wir haben zu Hause eine riesige Werkstatt mit Holzbearbeitungsgeräten. Seit meiner frühesten Kindheit habe ich immer mit Holz gearbeitet, den Stiel bringen wir schon wieder hin.“ Iwanoff freute sich ebenso wie Walter Riegger, dessen defekter Staubsauger von Kurt Kriegbaum wieder zum Laufen gebracht wurde.

Mixer, Stehlampen, Staubsauger oder Radios wieder zum Leben erweckt

Am Nebentisch werkelten der ehemalige Kripobeamte Michael Ott und der frühere Zahn- und Feintechniker Peter Kandlberger, sie hatten im Laufe der vier Stunden Mixer, Stehlampen, Staubsauger oder Radios wieder zum Leben erweckt. „Wenn natürlich ein Schalter kaputt ist, den können wir nicht reparieren. Aber dann haben wir genau aufgeschrieben, welches Modell der Herr oder die Dame besorgen müssen, dann bauen wir den Schalter beim nächsten Mal ein“, sagte Weidner.

Über 50 Putzbrunner kamen mit ihren Geräten, den allermeisten konnte sofort geholfen werden. Gegen eine kleine, freiwillige, Spende durften sie ihre funktionierenden Haushalts-Maschinchen wieder mitnehmen.

Nächster Termin

Das nächste Repair-Café findet am Samstag, 29. April, von 10 bis 14 Uhr wieder im Tennisstüberl statt.