Sie können nicht mal einen Purzelbaum: Viele Kinder müssen lernen, sich wieder zu bewegen

Von: Bert Brosch

Teilen

Wie kleine Katzen sollen die Kinder über die „schmalen Balken“ balancieren. Trainerin Heidi Fischer (l.) wird dabei unterstützt von den beiden Praktikantinnen Nelly (rote Jacke) und Mariella (graue Jacke). © bert brosch

Rennen, springen, Ball werfen, Purzelbaum schlagen: Leichtathletik-Trainerin Heidi Fischer vom Putzbrunner SV (PSV) bringt die Kinder des Rathaus-Kindergartens in Bewegung. Was nach viel Spaß aussieht, hat auch einen durchaus kritischen Hintergrund.

Putzbrunn – Viele Kinder werden zusehends unbeweglicher, beobachten die Trainerin und auch die Erzieherinnen. „Es ist eigentlich schlimm, dass wir hier mit den Kindern etwas machen, das sie früher zu Hause mit den Eltern und am Nachmittag mit den Freunden gemacht haben: sich bewegen und auch ein bisschen Disziplin lernen“, sagt Fischer.

An diesem Nachmittag holt Heidi Fischer die 48 Kinder zusammen, zwei kurze Pfiffe mit den Fingern, dann ist erst einmal Ruhe. „Zum Aufwärmen lassen wir unsere Pferdchen galoppieren. Ein Kind legt sich ein Seil um den Bauch und zwei andere passen auf, dass das Pferdchen nicht abhaut.“ Und schon geht’s los, fast alle Kinder rennen wild durch die Halle, ziehen und lachen. Nur einige stehen allein am Rand und schauen zu. Nach einigen Minuten ein Pfiff der Trainerin, alle „Pferdchen“ sammeln sich um sie. Doch jetzt sind die Kinder aufgewacht und aufgekratzt, an Ruhe ist kaum zu denken.

Bewegungsprojekt der Gemeinde

Kindergärtnerin Cornelia Jungwirth und die Praktikantinnen Nelly (12) und Mariella (14) greifen kurz helfend ein und rufen: „Fli fla flu – der Mund ist zu“. Und tatsächlich herrscht Stille. Nun sind die Kinder kleine Katzen, die zunächst aufrecht über dünne Balken balancieren, danach auf allen Vieren. Das dauert einige Zeit, bis alle drüber sind. Vor dem nächsten Spiel dürfen alle trinken, dann führen sie ihren Hund in Form von einem Tennisball, mit Holzstöcken und Plastik-Hockeyschlägern Gassi.

Trainerin Heidi Fischer wird bezahlt von der Gemeinde, die jedes Jahr jedem der drei kommunalen Kindergärten ein kleines Budget zur Verfügung stellt. Dafür müssen Experten von außen geholt werden, die mit den Kindern ein pädagogisches Projekt durchführen. „Im vergangenen Jahr haben wir unseren Kindergarten-Zaun bunt angemalt, in diesem Jahr ist es das Bewegungsprojekt“, sagt Kindergärtnerin Cornelia Jungwirth.

Entsetzt über die Unbeweglichkeit mancher Kinder

Gemeinsam mit ihrer Kollegin Miriam Schultz, die selber drei sportbegeisterte Kinder hat, entwickelten sie die Idee, etwas mit dem PSV ins Leben zu rufen. Sie sprachen Heidi Fischer an, die beim PSV den Leichtathletik-Nachwuchs trainiert. „Sie war sofort begeistert“, sagt Jungwirth. Den gesamten Mai und Juni durch nimmt sich Fischer extra frei bei ihrem Arbeitgeber, um die Kinder jede Woche „zu bewegen“.

Erzieherin Jungwirth ist entsetzt über die Unbeweglichkeit der meisten Kinder. „Viele können weder einen Purzelbaum, noch sich die Schuhe binden. Die haben eine unglaublich schlechte Motorik, viele sind echte Bewegungs-Legastheniker – das liegt an den Eltern, weil die keinen Sport oder Bewegungsspiele mit ihren Kindern machen“, sagt Jungwirth.