Einbahnstraße, Radtrasse, Durchfahrverbot - Was denn nun?

Von: Bert Brosch

Die Flurstraße ist wieder saniert und befahrbar. Soll sie nur Radstraße werden oder auch Einbahnstraße, bis wohin dürfen Traktoren und Lkw fahren? © bert brosch

Nach langer Sperrung wegen schwerer Straßenschäden ist die Flurstraße nun saniert. Doch der Putzbrunner Bauausschuss konnte sich noch nicht einigen, ob die Straße nun zur reinen Radtrasse oder zur Einbahnstraße wird und ob es eine Durchfahrtbeschränkung für schwere Lkw geben soll.

Putzbrunn - Im Mai hatte der Gemeinderat festgelegt, dass die Flurstraße nach der Sanierung generell eine Fahrradstraße werden sollte, mit Vorrang für die Radler. Sie sollte für Autos in eine Richtung befahrbar sein und zwar von der Münchner Straße in Richtung Oedenstockach. Lastwagen mit mehr als 7,5 Tonnen dürften die Straße nicht mehr befahren, landwirtschaftliche Fahrzeuge allerdings schon. „Sollte dies so umgesetzt werden, würde es für die Anwohner von Rosen- und Tulpenweg sowie östlich der Flurstraße nur noch die Zufahrt von der Münchner Straße in Richtung Oedenstockach geben“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD).

Bedenken von Polizei und Gemeinderäten

Auch die Polizei habe dies moniert und mitgeteilt, diesen Bewohnern müsse auch die Möglichkeit gegeben werden, ihre Wohnungen aus Oedenstockach zu erreichen. Johann Weber (CSU) gab zu bedenken, dass kurz nach dem Ortsende von Oedenstockach eine große Maschinenhalle stehe, „die wird ständig von Lkw und landwirtschaftlichen Fahrzeugen angefahren. Wenn die nur noch in eine Richtung dort hin können, ist das immer ein großer Umweg.“ Dem pflichtete Fraktionskollege Robert Schmelzer bei, „das ist ja auch schädlich für die Umwelt, wenn die schweren Fahrzeuge so viel weiter fahren müssen – außerdem bezweifle ich, ob sich da jeder Ortskundige wirklich an die Einbahnstraße hält.“

Vorschlag: Sperrung für den motorisierten Verkehr

Thomas Jungwirth (FDP) entgegnete, das Ziel sei doch vor allem eine Fahrradstraße in beide Richtungen gewesen. „Von der Münchner Straße aus dürfen Lkw, Autos und Motorräder fahren, aus Richtung Oedenstockach der landwirtschaftliche Verkehr, eine unechte Einbahnstraße also.“ Georg Seilbeck (SPD) schlug vor, die Flurstraße für den motorisierten Verkehr generell zu sperren und nur für Anlieger bis zur Hofstelle und bis zur Maschinenhalle freizugeben.

Sperrung kann kaum kontrolliert werden

Klostermeier sah jegliche Sperrungen kritisch. Zum einen habe man die Straße extra wieder hergerichtet, dass sie voll genutzt werden kann. „Die Auto- und Lkw-Fahrer müssen Maßnahmen wie Sperrungen auch verstehen. Und wer soll ein Durchfahrtverbot bis zu einem gewissen Punkt kontrollieren? Wir als Gemeinde dürfen es nicht und die Polizei kann es aus Personalnot nicht.“ Die Straße für den landwirtschaftlichen Verkehr in Richtung Münchner Straße freizugeben halte er für völlig falsch, da die Kreisstraße mit 13 000 Fahrzeugen am Tag sehr stark befahren sei. „Da kommt doch ein Traktor mit Hänger nie raus.“ Klostermeier schlug daher vor, bevor die Gemeinde Schilder aufstelle, dass die Verwaltung zunächst bei der Polizei nachfrage, was rechtlich überhaupt möglich ist. Dem folgte der Verkehrs- und Umweltausschuss einstimmig. Einig war man sich, dass die Flurstraße Fahrradstraße wird.