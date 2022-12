Krautgartler finden keinen Vorstand - Pfarrer würde in die Bresche springen

Von: Bert Brosch

15 Interessenten waren in den Putzbrunner Sitzungssaal gekommen, um sich über einen Krautgartenverein zu informieren. Für die Gründung des Vereins fehlten aber zu viele Informationen. © Bert Brosch

Das Interesse an Krautgärten ist groß in Putzbrunn. Doch der erste Anlauf zur Gründung eines Vereins ist gescheitert. Die Interessenten wollen mehr Informationen.

Putzbrunn – 15 Krautgarten-Interessenten, 13 Frauen und zwei Männer, sind auf Einladung der Grünen-Fraktion in den Sitzungssaal gekommen. Eigentlich, so hatten es sich Sybille Martinschledde und Doris Böhm vorgestellt, sollte ein Verein gegründet werden. Doch das wurde erst einmal auf Ende Januar verschoben. Nach einer Stunde Diskussionen gingen Interessenten wie auch grüne Organisatoren einigermaßen ernüchtert auseinander.

Pfarrer Philipp Stoltz wäre in die Bresche gesprungen

Zunächst hatte sich mit Stefanie Friedl als Schriftführerin und Julia Steiger für den Zweiten Vorsitz kein kompletter Vorstand gefunden. Für den Posten des Vorsitzenden wollte niemand antreten. Der evangelische Pfarrer Philipp Stoltz sagte schließlich: „Wenn sich wirklich keiner dazu bereit erklärt, dann würde ich das stellvertretend für die Kirchengemeinde machen, wir wollen eigentlich eine Parzelle pachten.“

Teilnehmern fehlt es an konkreten Informationen

Doch auch dieses Angebot brachte nicht den erwünschten Erfolg, mehrere Teilnehmer sagten, sie bräuchten einfach mehr konkrete Informationen, bevor sie bereit seien, einen Verein zu gründen: Wie wird das Grundstück erschlossen? Woher kommt das Wasser? Soll man mit einer Gärtnerei zusammenarbeiten, die Teile des Geländes vorbearbeitet und einsät, oder alles selbst machen? Wie hoch ist die zu erwartende Pacht? „Bevor wir das alles nicht wissen, können wir doch keinen Verein gründen“, sagte Julia Steiger.

Gelände und Parzellen sind im Gegensatz zu einem Schrebergarten nicht eingezäunt

Zuvor hatte Doris Böhm die Eigenheiten eines Krautgartens vorgestellt: Das Gelände und die Parzellen sind im Gegensatz zu einem Schrebergarten nicht eingezäunt, es gibt lediglich kleine Markierungen zwischen den Parzellen. „Es dürfen keine Büsche oder Bäume angepflanzt werden, nur Gemüse, Blumen und Kräuter. Im Normalfall dauert die Pacht von März bis November, dann wird alles umgepflügt bis zum nächsten Jahr und die Parzellen neu vergeben.“ Aber diese Details, was gepflanzt wird, ob bio oder konventionell, ob mit oder ohne Gärtnerei, ob umgepflügt oder nicht, „das kann und soll alles der Verein festlegen“, sagte Böhm.

Umpflügen am Jahresende

Eine Frau, die bereits beim Krautgarten in Hohenbrunn mitmacht, sagte, sie empfehle unbedingt das Umpflügen am Jahresende, ansonsten hätte man im nächsten Frühjahr Unmengen von Schnecken und Wühlmäusen und dann ärgere man sich sehr, wenn keine Ernte mehr da sei. Eine andere Frau, seit über zehn Jahren in Hohenbrunn, riet dazu, eine Gärtnerei mit ins Boot zu holen, die nicht nur viele Tipps gebe, etwa zum Bio-Anbau, sondern auch einige Flächen vorsäe und einpflanze. „Das war perfekt, dass man nicht bei Null startet“, berichtete sie von ihren Erfahrungen.

Gemeinde würde Grundstück zur Verfügung stellen

Die Gemeinde würde den künftigen Krautgartlern ein Grundstück mit 3470 Quadratmetern an der Münchner Straße Richtung München, kurz hinter dem Kreisel, gegen eine geringe Pacht Verfügung stellen. Ansonsten will die Kommune aus Personal-Kapazitätsgründen mit dem ganzen Projekt nichts zu tun haben, das machte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) mehrfach klar. „Es muss sich ein Verein gründen, an den verpachten wir die gesamte Fläche, der kümmert sich um alles weitere. Lediglich das Thema Verkehrserschließung, das ja auch ein Stückchen weiter das Interims-Grundstück für das Gymnasium betrifft, das werden wir noch klären“, sagte Klostermeier.

Bürgermeister Edwin Klostermeier verspricht baldige Klärung der Verkehrserschließung

Er sehe aber schon Probleme mit dem Grundstück direkt an einer Staatsstraße, ohne Abzweigung oder Parkplatz. „Wir werden versuchen, das bald zu klären“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier.