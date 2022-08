Gefahr auf dem Schulweg: Eine Verkehrsinsel ist nicht genug

Von: Bert Brosch

Gerade morgens bei starkem Verkehr haben es Fußgänger nicht leicht, hier über die Wernher-von-Braun-Straße zu kommen. © bert brosch

Eine Querungshilfe an der Wernher-von-Braun-Straße soll in Putzbrunn für mehr Sicherheit sorgen – die Kreuzung ist ein wichtiger Schulweg.

Putzbrunn – Die Ecke Grasbrunner- und Wernher-von-Braun-Straße ist vor allem morgens recht stark befahren. Zudem ist das ein hochfrequentierter Schulweg. Auf Antrag der CSU soll dort nun die Verkehrsinsel durch eine „Querungshilfe“ ersetzt werden.

Nach Ansicht von Robert Schmelzer (CSU) reicht die bepflanzte Verkehrsinsel in der Mitte der Wernher-von-Braun-Straße nicht aus, um die Straße in einem Zug zu überqueren. „Die Fußgänger müssen dann zwischen den Fahrbahnen warten und befinden sich zum Teil direkt auf der Straße. Wir wollen daher“, sagte Schmelzer, „dass die Verwaltung prüft, ob die Verkehrsinsel nicht in eine sinnvolle Querungshilfe umgebaut werden kann.“

Putzbrunn: „Kreuzung ist ein wichtiger Schulweg“

Wenn es Baumaßnahmen gebe, dann sollte der neue Übergang natürlich auch gleich barrierefrei sein, betonte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). „Wir haben diese Kreuzung schon mehrfach diskutiert, denn schließlich ist das ein wichtiger Schulweg und die Kinder müssen ja irgendwo sicher über die Straße“, sagte Klostermeier.

Geschäftsstellenleiter Michael Hohberg versprach, dass die Verwaltung den Antrag prüfen werde, „aber ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass dort Umbaumaßnahmen tatsächlich notwendig sind, denn dazu müssen ja auch gewisse Vorgaben bezüglich der Verkehrs- und Fußgängerfrequenz erfüllt sein.“

Putzbrunn: Verkehr der Zukunft wird zur Herausforderung

Sybille Martinschledde (Grüne) bat darum, dass man bei der Prüfung auch einen Zebrastreifen in Betracht ziehe, „das halte ich für am sinnvollsten, denn schließlich wohnen im Bereich Wernher-von-Braun- und Michael-Haslbeck-Straße sehr viele Schulkinder.“

Martin Adler (FWG) gab zu bedenken, dass die Gemeinde die Hermann-Oberth-Straße gerade in Richtung Grasbrunner Straße verlängere, „wenn das fertig ist, wird sich der Verkehr im Ort ganz bestimmt verändern.“ Klostermeier versprach, dass auch diese Aspekte geprüft werden. So stimmte der Verkehrsausschuss einstimmig für die Prüfung.

