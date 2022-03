Maibaum steht eine Stunde im Stau

Von: Bert Brosch

Da is’ er! Mit einstündiger Verspätung traf der Baum er an der Maibaumhütte des Putzbrunner Burschenvereins ein und wurde dort mit vereinten Kräften in die Hobel-, Schleif- und Bemalstation bugsiert. © Bert Brosch

Der Putzbrunner Maibaum ist da - wenn auch mit etwas Verspätung. Der Konvoi stand beim Einholen im Stau. Jetzt bereiten die Burschen die Fichte an der Wachhütte fürs Aufstellen vor.

Putzbrunn – Lange mussten die Freunde des Putzbrunner Burschenvereins an der Maibaumhütte am Florianseck warten, bis der Baum endlich ankam. Er stand mit vielen Autofahrern im Stau, die von der überfüllten Autobahn Schleichwege auf den umliegenden Straßen suchten.

Gestiftet hatte die 38 Meter hohe Fichte der Putzbrunner Yamaha-Händler Franz Mittermüller, gefällt wurde sie Mitte Dezember, dann geschäpst und lag nun im Wald zum Trocknen. „Gehobelt, geschliffen und bemalt wird der Baum jetzt in den kommenden Wochen hier an unserer Maibaumhütte“, sagte Antonio Giglioli vom Putzbrunner Burschenverein.

22 junge Frauen sind ebenfalls vollwertige Mitglieder im Burschenverein, sie fühlen sich nach eigenen Angaben wohl in ihrer Rolle. © Bert Brosch

Der Verein wurde erstmals 1893 gegründet, dann nach dem Krieg wieder 1950. Schon seit vielen Jahren sind neben den 30 Burschen mittlerweile auch 22 Mädchen mit im Verein. Sie fühlen sich wohl, sind gleichberechtigte Mitglieder und verspüren gar keinen Drang, einen eigenen Verein, wie in den Nachbarorten, zu gründen, erzählen sie. Die Damen übernehmen Madl-Wachen, schenken an der Bar bei Veranstaltungen aus, sind wichtige „Bestandteile“ für die Tänze am 1. Mai und haben für die Eröffnung der Maibaumhütte einen großen Topf Gulasch gekocht.

Eigener Pizza-Ofen

Diese Hütte baute der Verein vor zehn Jahren erstmals, „das sind vorgefertigte Elemente, die wir am Ende der Maibaumwache wieder abbauen und fünf Jahre später wieder verwenden können“, erklärte Korbinian Nadler beim Einholen. Den letzten Maibaum haben sie vor sechs Jahren aufgestellt, 2021 fiel es wegen der Corona-Pandemie aus. „Den nächsten Bam stellen wir dann 2026 auf, dann sind wir wieder drin in unserem fünfjährigen Rhythmus“, so Nadler.

Schon vor ein paar Wochen haben sie die Hütte am Floriansecke aufgebaut, bis jetzt viel Liebe und Zeit in den Innenausbau gesteckt: gemütliche Sofas, Tresen, Stehtische, im hinteren Teil eine Küche mit einem Pizza-Ofen. „Wir lieben die Pizzen von „Bayern Pizza“ aus Tuntenhausen, der stellt uns einen speziellen Ofen zur Verfügung und dann gibt’s bei uns immer sauguade Pizza“, sagte Giglioli. Am Karfreitag (15. April) gibt’s traditionell Steckerlfisch, jeden zweiten Samstag Frühschoppen, „Motto-Partys haben wir keine, ganz nach den Vorgaben der Gemeinde“, sagt Nadler. Er betont, dass man die 2Gplus-Regel am Freitag und Samstag sowie 3G-Regelung an den anderen Tagen streng kontrollieren werde.

