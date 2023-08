Putzbrunn: Mann (56) entblößt sich auf Straße und onaniert

Von: Anna Liebelt

Die Polizei konnte den Mann vor Ort antreffen und festnehmen. © Friso Gentsch/dpa

Ein 56-Jähriger Exhibitionist sorgte am Mittwoch, 9. August, für Aufsehen in Putzbrunn. Der Mann präsentierte auf offener Straße sein Gemächt und fing an sich selbst zu befriedigen.

Putzbrunn - Einem vorbeifahrenden Lieferanten aus dem Landkreis Ebersberg bot sich am Mittwochnachmittag, 9. August, gegen 13:30 Uhr ein kurioses Bild: Mit heruntergelassener Hose stand ein 56-jähriger Mann aus dem Landkreis München am Straßenrand der Bürgermeister-Jakob-Straße. Wie die Polizei mitteilt, nahm er auf der dortigen Grünfläche, der äußeren Ottobrunner Straße zugewandt, sexuelle Handlungen an sich vor.

Lieferant meldet Vorfall der Polizei

Der 35-jährige Lieferant, der den Vorfall bemerkt hatte, verständigte daraufhin die Polizei. Die Beamten konnten den Exhibitionisten wenig später vor Ort antreffen und vorläufig festnehmen. Wie sich im Laufe der Ermittlungen herausstellte, ist der 56-Jährige der Polizei nicht unbekannt. Laut Pressebericht ist er schon öfter wegen ähnlicher Delikte in Erscheinung getreten.

Polizei erstattet Anzeige

Laut Polizei konnte der Mann nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen vor Ort entlassen werden. Er wurde wegen exhibitionistischer Handlungen angezeigt.