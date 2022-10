Marke Eigenanbau: Krautgarten-Verein will sich gründen

Von: Bert Brosch

Auf dem Grundstück links neben der Münchner Straße soll der Krautgarten entstehen. Allerdings fehlen Zufahrt, Parkplatz und Wasser. © bert brosch

In Putzbrunn soll es schon bald Krautgärten geben. Dafür will sich Ende November eine extra Verein gründen.

Putzbrunn – In München, Hohenbrunn, Höhenkirchen-Siegertsbrunn und Unterhaching sind sie zu finden: Krautgärten. Im Gegensatz zu den eingezäunten und streng reglementierten „Schrebergärten“ sind Krautgärten kleine, günstige Gemüsegärtchen ohne Zäune, Gartenlauben oder Stellplätze. Die Putzbrunner Grünen wollen diese, angesichts von sämtlich vergebenen Schrebergärten, auch in Putzbrunn etablieren. Vor einem Jahr scheiterten sie an Bürgermeister Edwin Klostermeiers (SPD) Begründung, die Gemeinde habe dafür einfach kein Personal, er gehe von einer Vollzeitstelle über viele Wochen aus. „Soll die Gemeinde die Parzellen vergeben, abrechnen, Wasser und Unterstellmöglichkeiten stellen – wer soll das denn machen?“ Es sei einfach viel zu viel Aufwand, den das Rathaus nicht stemmen könne. Aus Klostermeiers Sicht wäre das die Aufgabe eines Vereins.

Genau der soll sich jetzt am 30. November gründen. „Wir haben schon 20 interessierte Bürger, die gerne so ein Grundstück in der Größe von 30 bis 60 Quadratmetern anmieten und dann als Krautgarten bewirtschaften würden“, sagte Sybille Martinschledde (Grüne). Nach ihrer Einschätzung gibt es viele Putzbrunner ohne Garten, die gerne die Möglichkeit eines Gemüseanbaus hätten. Zudem seien sämtliche Schrebergärten vergeben und die Warteliste lang. „Wir würden dafür das Grundstück an der Münchner Straße vorschlagen, das wäre quasi der westlichste Teil des geplanten Bürgerparks.“

Schneller Erfolg auch für unerfahrene Gärtner

Die Parzellen sollten jedes Jahr neu vergeben werden und dann von März bis Oktober nach den Vorgaben des ökologischen Landbaus, ohne Mineraldünger oder chemisch-synthetische Pflanzenschutzmittel, bewirtschaftet werden. „Aus unserer Sicht gibt es die Möglichkeit der Zusammenarbeit mit einer Gärtnerei, etwa den Stadtgärten Riem, die die Vorbereitung des Ackers übernimmt und bestimmte Gemüse vor der Eröffnung der Gartensaison bereits sät: gelbe und rote Rüben, Radieschen, Erbsen, Spinat, Salate und vieles mehr“, sagte Martinschledde. So könnten auch unerfahrene Gärtner schnell Erfolge erzielen und erhielten Unterstützung.

Eine andere Möglichkeit wäre, dass die Gemeinde den Acker an den neuen Verein verpachtet, dieser die Parzellen einteilt und vergibt, alles andere machen die Gärtner selbst. „Die Pacht sollte je nach Größe zwischen 30 und 150 Euro liegen“, sagte Martinschledde.

Bürgermeister Klostermeier hält die geplante Gründung eines Krautgartenvereins für gut, „das ist die einzige Möglichkeit, dass die Gemeinde damit keinen Aufwand hat.“ Er gab allerdings zu bedenken, dass es dort keine Parkplätze gebe, Erde, Pflanzen oder Wasser müsste irgendwie angeliefert werden. „Geht das alles mit dem Fahrrad? Zudem muss man auch einkalkulieren, da es ja keine Zäune gibt. Rehe, Hasen oder Wildschweine können vieles auffressen.“ Er unterstütze die Vereinsgründung, abzuklären sei allerdings, ob man da überhaupt von der Münchner Straße abbiegen dürfe, „wir werden sehen, wie viele dann tatsächlich mitmachen, wenn es keinen Parkplatz für Autos gibt“, sagte Klostermeier.

