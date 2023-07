Ab Herbst: Kita-Mittagessen in Putzbrunn wird teurer

Von: Bert Brosch

Das Mittagessen in den Gemeindekindergärten in Putzbrunn wird teurer. (Symbolfoto) © Waltraud Grubitzsch/dpa

Zwei Kindergärten betreibt die Gemeinde Putzbrunn in eigener Regie: den in der Rathausstraße sowie den in der Kiefernstraße. In beiden Einrichtungen werden die Gebühren für das Mittagessen ab September um elf Prozent steigen, weil die bisherigen Beiträge nicht mehr kostendeckend sind.

Putzbrunn - Wie Kämmerin Carola Schulz dem Haupt-, Planungs- und Finanzausschuss mitteilte, sind die Kosten für die Mittagsverpflegung in den Gemeindekindergärten im Laufe des vergangenen Kindergartenjahres angestiegen. Das bisherige Essensgeld sei damit nicht mehr kostendeckend und müsse deshalb erhöht werden. Es handle sich um eine Leistung der Gemeinde, die grundsätzlich kostendeckend veranschlagt werden soll. Zudem werden die Abbuchung künftig immer zum Monatsanfang erfolgen, weil es bei laufenden Abbuchungen und beim Jahreswechsel immer wieder Probleme gab, wenn die Abbuchung erst zum Ende des Monats erfolgten.

Erhöhung auf 100 Euro im Monat für fünf Essen in der Woche

Laut Schulz werden die Mittagessen-Gebühren um rund elf Prozent erhöht. Das bedeutet für Kinder, die einen Tag in der Woche im Kindergarten zu Mittag essen, eine Erhöhung von 18 auf 20 Euro im Monat, bei drei Essen wöchentlich steigt der Beitrag von 54 auf 60 Euro und bei Kindern, die fünf Tage dort essen, einen Anstieg von 90 auf 100 Euro im Monat. Der Ausschuss beschloss einstimmig das Inkrafttreten der Erhöhung ab 1. September und dass künftig immer am Monatsanfang abgebucht wird.