Putzbrunn: Motorradfahrerin (31) leicht verletzt

Weil sie schnell reagiert hat, hat eine Motorradfahrerin (31) in Putzbrunn einen Unfall verhindern können. Verletzt wurde sie trotzdem.

Leichte Verletzungen hat eine 31 Jahre alte Motorradfahrerin aus dem Landkreis Freising erlitten, bei einem Unfall, der sich am Mittwoch in Putzbrunn ereignet hat. Laut Polizeibericht, hatte die 31-Jährige an der Kreuzung Äußere Ottobrunner Straße/Bürgermeister–Jakob-Straße stark bremsen müssen, um den Zusammenstoß zu verhindern mit dem Auto einer 50-Jährigen aus dem südlichen Landkreis, die ihr die Vorfahrt genommen hatte. Während des Bremsvorgangs stürzte die Motorradfahrerin. Sie wurde zur ambulanten Behandlung in ein Münchner Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden von rund 2000 Euro.