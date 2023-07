Neue Kita: AWO übernimmt „Bienenkorb“ - Baubeginn wohl erst im Herbst 2024

Von: Bert Brosch

Einen Wasserschaden gibt es aktuell in der Kinderkrippe „Kleine Strolche“ im Gewerbegebiet. Die Verwaltung überlegt, ob man die Krippe nicht auch in den „Bienenkorb“ verlegen könnte, da beide Einrichtungen von der AWO betrieben werden. © bb

Der Baubeginn der neuen Kita in Putzbrunn verschiebt sich wohl auf Herbst 2024. Dafür steht der Träger schon fest: die AWO.

Putzbrunn – Weil es beim „Bienenkorb“, dem geplanten Kinderhaus samt Haus für Senioren in Putzbrunn, einige Planungs-Verzögerungen gab, wird der Baubeginn nicht im Frühjahr, sondern wohl erst im Herbst 2024 stattfinden. Dennoch entschied sich der Haupt-, Personal- und Finanzausschuss bereits jetzt für die AWO München-Land als Träger der Kita.

Finanziert wird das Haus von der Gemeinde, gebaut wird es von der MARO Genossenschaft für das Grundstück in Ohlstadt, die auch das Seniorenhaus betreiben werden. Für die Kindereinrichtung hat sich lautBürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) nur die AWO, Kreisverband München-Land beworben. Aktuell stehe der Pachtvertrag zwischen der Gemeinde und der MARO kurz vor dem Abschluss, auch der Bebauungsplan sei fast fertig, sodass er im September beschlossen werden könne, dann folgen die Auslegungen.

Wasserschaden in Kinderkrippe

Klostermeier berichtete dem Ausschuss außerdem von einem Wasserschaden in der Kinderkrippe „Haus der kleinen Strolche“. Diese wird von der AWO betrieben und befindet sich in einem Gewerbegebäude in der Hermann-Oberth-Straße. Aktuell sind die Kinder im Bürgerhaus Putzbrunn untergebracht. „Wir haben noch keine Rückmeldung, wie lange die Reparatur des Schadens dauern wird“, sagte Klostermeier. Die Verwaltung überlege daher, ob man nicht die „Kleinen Strolche“ auch in den Bienenkorb umziehen solle. „Wenn beide Einrichtungen von der AWO betrieben werden, zudem der Bienenkorb für sechs Gruppen ausgelegt ist und wir die am Anfang sowieso nicht voll belegen können, da bietet sich das doch an“, findet der Bürgermeister.

Robert Böck (GPP) fragte, wie es denn bei der AWO mit dem Personal aussehe. „Haben die auch so viele Probleme wie die anderen Träger?“ Klostermeier antwortete, dass es natürlich auch bei der AWO immer wieder mal Lücken gebe. „Aber die sind deutlich aktiver und reger bei der Personalgewinnung als andere.“ So bilde die AWO zum einen selbst ein Teil ihres Personals aus, aber sie würden auch selbst sehr intensiv um Mitarbeiterinnen werben, „auch im Ausland und bieten dafür dann Sprachkurse an“. Er könne, so unterstrich Klostermeier, sich nur für die AWO als Träger für die Kindereinrichtung im Bienenkorb aussprechen. Dem folgte der Ausschuss einstimmig.

