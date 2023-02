Neues Gymnasium Putzbrunn bringt massiv Verkehr mit sich

Von: Bert Brosch

Anfrage wegen Kostenbeteiligung © Bert Brosch

Putzbrunn prüft frühzeitig, wie vor allem Radler einmal sicher zum neuen Gymnasium kommen können. Ein Konzept liegt vor.

Putzbrunn – Bis das Gymnasium Putzbrunn täglich von Hunderten radelnden Kindern und Jugendlichen angefahren wird, wird es noch viele Jahre dauern, noch ist die Schule nicht gebaut. Die Gemeinde hat aber bereits ein Verkehrskonzept für die Oedenstockacher Straße in Auftrag gegeben. Eine Entscheidung für eine Lösungsvariante steht noch aus.

Experte Tobis Giehl stellt Untersuchungsergebnisse vor

Tobias Giehl von „Schlothauer & Wauer“ aus Haar hat im Verkehrs- und Umweltausschuss seine Untersuchungen sowie Schlussfolgerungen speziell für den Knotenpunkt Oedenstockacher/Neubiberger Straße vorgestellt. Demnach ergab eine Verkehrszählung aus dem Jahr 2021, dass die meisten Autos, nämlich 293, morgens von der Kreuzung in Richtung künftigem Gymnasium fahren.

Autoverkehr wird deutlich zunehmen

„Wir gehen davon aus, dass durch das Gymnasium der Autoverkehr deutlich zunehmen wird, vor allem aber der Radverkehr, der bei unserer Untersuchung noch so gut wie gar keine Rolle spielte“, sagte Giehl. Für den Radverkehr sieht er im Moment noch eine sehr unklare Überleitung von Nord nach Süd vom Radweg auf die Straße. Viele Radler würden den Radweg auch gar nicht benutzen und auf der Straße fahren, obwohl eine Radwegepflicht besteht.

Geh- und Radweg auf beiden Seiten der Oedenstockacher Straße

Giehl empfahl für die nördliche Oedenstockacher Straße zwischen Neubiberger und Münchner Straße bereits im Hinblick auf den Bau des Gymnasiums auf beiden Straßenseiten einen Geh- und Radweg, wobei er eine getrennte Führung bevorzugt. Eine Fahrradstraße lehnte Giehl wegen den hohen Umbaumaßnahmen ebenso ab wie Schutzstreifen auf der Fahrbahn, weil die Straße dafür zu schmal sei. „In der südlichen Oedenstockacher Straße zwischen Neubiberger und Ottobrunner Straße ist eine Fahrradstraße nach einigen Umbaumaßnahmen denkbar. Allerdings würden dadurch bis zu 29 Stellplätze für Autos entfallen“, sagte Giehl.

Mehrere Varianten der Kreuzung Oedenstockacher mit Neubiberger Straße

Bei der Kreuzung Oedenstockacher mit Neubiberger Straße untersuchte er die Varianten Ampelanlage und große wie auch kleine Kreisverkehre. „Hier würden wir eine Tempo 30- Zone plus geschwindigkeitsreduzierende Maßnahmen sowie eine Vorfahrtsregelung „Rechts vor Links“ bevorzugen.“ Eine Ampelanlage sei teuer und mit vielen Baumaßnahmen verbunden, zudem könnte es morgens und mittags zu größeren Staus durch die An- und Abfahrten zur Schule kommen. Ein Kreisverkehr wäre sicher für alle, der Platzbedarf und die Kosten dafür seien aber enorm hoch. „Außer man baut einen Mini-Kreisverkehr.“

Sybille Martinschledde (Grüne) schlägt eine „unechte Fahrradstraße“ vor

Sybille Martinschledde (Grüne) schlug eine „unechte Fahrradstraße“ vor, von der Münchner Straße bis zum Gymnasium, bis zur Neubiberger Straße Tempo 30. Rechts und links der Oedenstockacher Straße sollten Gehwege sein, zudem mehrere Zebrastreifen. Giehl sagte, für eine Tempo 30-Zone reiche es nicht aus, Schilder aufzustellen. „Da müssen viele Umbaumaßnahmen zur Geschwindigkeitsreduktion vorgenommen werden. Und in einer 30er-Zone gibt es keine Zebrastreifen.“

Schul-Zweckverband könnte Teil der Kosten übernehmen

Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) erklärte als Fazit, es sei ihm jetzt vieles klar geworden, was da in Sachen Verkehr auf die Gemeinde durch das Gymnasium zukäme. „Wir sollten heute keinen Beschluss fassen, denn beim Optimum müssten wir von mehreren Millionen Baukosten ausgehen“, gab er als Linie vor. „Ich lege dem Schul-Zweckverband die verschiedenen Optionen vor und frage, ob der einen Teil der Kosten übernimmt. Wir sind ja zum Glück sehr früh dran mit unserem Gutachten, da kann sich also schon etwas bewegen.“