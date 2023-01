Neues Senioren- und Kinderhaus: Gemeinderat einigt sich auf Bau-Form

Von: Bert Brosch

Landwirtschaftlicher Flair: Das Kinder- und Seniorenzentrum „Bienenkorb“ wird angeordnet wie ein Hof. Der Neubau entsteht an Münchner Straße. © Grafik: dreisterneplus

Das Konzept für das neue Senioren- und Kinderhaus in Putzbrunn steht. Der Gemeinderat hat sich auf eine Bau-Form geeinigt.

Putzbrunn – In der Form eines Hofs soll das neue Senioren- und Kinderhaus an der Münchner Straße in Putzbrunn gebaut werden. Dafür hat sich nach dem Bauausschuss nun auch der Gemeinderat ausgesprochen (15:2 Stimmen). Architekt Florian Hartmann und Bauherr Martin Okrslar erläuterten die Konzeption.

Die Variante „Hof“ greift laut Hartmann die landwirtschaftliche Prägung der Gemeinde auf. „Derartige Hausanordnungen gibt es in Putzbrunn und auch in der Region häufig“, erläuterte Hartmann. Geplant sind fünf einzeln stehende Gebäude. Im Erdgeschoss sollen in zwei Häusern eine Pflege-WG sowie eine Demenz-WG, im dritten Gebäude ein Gemeinschaftsbereich entstehen. Der Demenz-Garten wäre in der Mitte durch einen Zaun begrenzt. In den Obergeschossen findet das Mehrgenerationenwohnen Platz. Den Garten im Innenhof fasst ein Pavillon ein, das Kinderhaus wird mit den Freiflächen im Osten des Grundstücks, zum Busbahnhof hin, angeordnet.

Baubeginn wohl im Frühjahr 2023

Im Bauausschuss hatte Architekt Hartmann noch angemerkt, dass die Hof-Form zwar optisch recht ansprechend sei, aber aus wirtschaftlichen Gründen würde er diese Variante eher nicht empfehlen. „Die einzeln stehende Häuser mit eigenen Treppenhäusern und Aufzügen sind einfach teurer als weniger, aber größere Gebäude. Auch ist das Heizen für die einzelnen Gebäude aufwendiger.“ Wenn man aber die Vorschläge der Gemeinderäte mit einbeziehe, die etwa die Zusammenlegung der beiden nördlichen Gebäude und dafür einen Verzicht auf das südliche Haus empfohlen hatten, „dann kann ich mich mit dieser Variante durchaus anfreunden“, sagte Hartmann. Auch könne die Tiefgarage kleiner als zunächst geplant gebaut werden, da in einer Pflege- und Demenzeinrichtung sicherlich keine „normalen“ Maßstäbe in Bezug auf die Anzahl der Autos anzuwenden seien. Ebenso will Hartmann den Tipp von Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) mit in die Detailplanungen einbeziehen, das nördliche Gebäude auf drei Stockwerke zu erhöhen und dafür das südliche Haus zu verkleinern, etwa zum Abstell- oder Fahrradraum.

Diesen Änderungen stimmte auch Martin Okrslar zu. Er ist der Vorsitzende der „Maro Genossenschaft für selbstbestimmtes und nachbarschaftliches Wohnen eG“, dem Bauherren des Projekts. Klostermeier sagte, dass man nach den Änderungen durch den Architekten den Zeitplan zügig anpacken wolle. „Realistisch ist wohl auf Grund der öffentlichen Auslegung der Pläne und den zahlreichen notwendigen Genehmigungen ein Baubeginn im Frühjahr 2024.“