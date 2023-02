Noch mehr Strom vom Dach: Weitere PV-Anlagen auf Rathaus und Co. geplant

Von: Bert Brosch

Teilen

PV 1.jpg © Bert Brosch

Die Gemeinde Putzbrunn plant, weitere PV-Anlagen auf die Dächer kommunaler Gebäude zu montieren. Zunächst soll aber der jeweilige Stromverbraucht ermittelt werden.

Putzbrunn – Die Gemeinde Putzbrunn möchte auf eigenen Gebäuden weitere Dachflächen mit Solaranlagen bestücken. In Frage kommen dafür vor allem das Rathaus, das Bürgerhaus, der Kindergarten Rathausstraße sowie die Dreifachturnhalle. Zuerst soll jedoch der jeweilige Stromverbrauch ermittelt werden.

Laut Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) hat die Verwaltung alle gemeindlichen Gebäude hinsichtlich der weiteren Nutzung für erneuerbare Energien untersucht. Auf manchen Dächern sind bereits Solaranlagen montiert, die teilweise von den Gemeindewerken GWP betrieben und andererseits als Bürgersolaranlagen genutzt werden. „Wir nutzen dafür die Dachflächen mit einem besonders guten Wirkungsgrad. Mit besseren Modulen können jedoch jetzt auch andere Dachflächen, die nicht direkt nach Süden zeigen, wirtschaftlich sinnvoll genutzt werden“, sagte Klostermeier. Eine Einspeisung des erzeugten Stroms ins öffentliche Netz sei nicht mehr sinnvoll, da die Gemeinde dafür maximal sieben Cent je Kilowattstunde (kWh) erhalte. „Wir müssen aber für den Strom, denn wir kaufen, 40 bis 50 Cent je kWh bezahlen“, erklärte Klostermeier. „Daher macht nur der Eigenverbrauch des erzeugten Stroms Sinn, die neuen Anlagen müssen folglich richtig dimensioniert sein.“

Budget muss aufgestockt werden

Im Moment sind für energetische Maßnahmen im Haushalt allerdings nur 105.000 Euro vorgesehen, plus 50.000 Euro für eine neue PV-Anlage auf der Kinderkrippe Kiefernstraße. Das sei allerdings viel zu wenig, beispielsweise kostet laut Klostermeier eine PV-Anlage für ein Einfamilienhaus aktuell rund 40.000 Euro „und unsere Dächer sind ja deutlich größer. Doch da wir die Module sowieso voraussichtlich nicht mehr in diesem Jahr erhalten können, müssen wir für 2024 einen deutlich größeren Betrag im Haushalt vorsehen“, sagte Klostermeier.

Geschäftsstellenleiter Michael Hohberg zählte die Gebäude auf, die bereits teilweise PV-Anlagen auf den Dächern haben, die von den Gemeindewerken betrieben werden und die einen hohen Stromverbrauch aufweisen. „So können wir dann mit technisch relativ kleinem Aufwand alle Anlagen gemeinsam betreiben.“ Das wären das Rathaus, die Grundschule, der Kindergarten, das Bürgerhaus und die Dreifach-Turnhalle.

Stromspeicher gefordert

Walter Hois (GPP) möchte vor einem Beschluss wissen, mit welchen Kosten die Gemeinde rechnen müsse und wie viel Strom welches Gebäude genau verbraucht. „Ich schlage zudem einen Speicher vor, damit wir bei hoher Produktion und niedrigem Verbrauch nichts verschenken müssen.“ Johann Weber (CSU) forderte, die neuen Anlagen nur so groß zu dimensionieren, dass man den Strom auch selbst verbrauchen kann, nicht mehr erzeugen als benötigt. Georg Seilbeck (SPD) sprach die Möglichkeit von Bürgerbeteiligungen an, so wie auf dem Schützenhaus-Dach.

Bürgermeister Klostermeier versprach, bis zur nächsten Sitzung den exakten Stromverbrauch von jedem Gemeinde-Gebäude zu eruieren, welche PV-Anlagen dafür in Frage kommen und was diese kosten. „Ebenso prüfen wir die Kosten von Stromspeichern und die Möglichkeit von Bürgerbeteiligungen.“ Der Verkehr- und Umweltausschuss stimmte dem einstimmig zu.

Weitere Nachrichten aus Putzbrunn und dem Landkreis München finden Sie hier.