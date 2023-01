Putzbrunn packt’s an: Das ist heuer alles geplant

Von: Bert Brosch

Das Senioren- und Kinderhaus „Bienenkorb“ soll zwischen der Münchner Straße (l.) und der Bürgermeister-Jakob-Straße entstehen. Ende dieses Jahres soll hier Baubeginn sein. © bb

Viele verschiedene Projekte treibt die Gemeinde Putzbrunn in diesem Jahr voran. Ein Überblick.

Putzbrunn – Ob Gymnasium, Straßenausbau, ein Senioren- und Kinderhaus, neue Wohnungen, ein Bürgerpark oder ein neues Gewerbegebiet: Die Gemeinde Putzbrunn entwickelt sich auch in diesem Jahr weiter. Zahlreiche Projekte erfordern aber auch entsprechende finanzielle Mittel. Für 2022 hatte die Gemeinde nur mit einem Überschuss von 42 000 Euro geplant, letztlich wurden es doch 2,5 Millionen Euro. Auch für heuer kalkuliert man offiziell nur mit 23 000 Euro Gewinn, vorgesehen sind dennoch zahlreiche Investitionen.

Bauhof

Seit Jahren klagt die Besatzung des Bauhofs, dass der Platz zu klein und die Gebäude zu alt sind. Nun wird die Gemeinde für acht Millionen Euro Grundstücke für den Neubau des Bauhofs erwerben. Gebaut wird allerdings nicht mehr in diesem Jahr.

Seit Jahren klagt der Bauhof über zu kleine und alte Gebäude und Flächen. Jetzt kauft die Gemeinde Grundstücke für einen Neubau. Gebaut wird in diesem Jahr allerdings nicht mehr. © bb

Ende dieses Jahres oder im Frühjahr 2024 soll der Spatenstich stattfinden für das Senioren- und Kinderhaus „Bienenkorb“, in diesem Jahr wird die Detailplanung vorangetrieben. Der Gemeinderat hat sich bei der Form auf eine traditionelle Hof-Anordnung geeinigt. Geplant sind vier oder fünf einzeln stehende Gebäude. In zwei Häusern wird im Erdgeschoss eine Pflege-WG sowie eine Demenz-WG sein, der Demenz-Garten wird durch einen Zaun begrenzt. Im dritten Gebäude entsteht ein Gemeinschaftsbereich, in den Obergeschossen soll das Mehrgenerationenwohnen Platz finden. Das Kinderhaus wird mit seinen Freiflächen ganz im Osten des Grundstücks, zum Busbahnhof hin, angeordnet werden. Architekt Florian Hartmann und Bauherr Martin Okrslar von der „Maro Genossenschaft“ überlegen, das nördliche Gebäude auf drei Stockwerke zu erhöhen und dafür das südliche Haus deutlich zu verkleinern, etwa nur als Abstell- oder Fahrradraum. Die Gemeinde hat für die Detailplanung 500 000 Euro bereitgestellt.

Neue Wohnungen

Eine Million Euro ist in den Haushalt für 2023 eingestellt für das Mehrfamilienhaus an der Keferloher-Markt-Straße. Hier sollen sieben oder acht bezahlbare Wohnungen, vor allem für Gemeindemitarbeiter, entstehen. Insgesamt wird die Kommune dort wohl rund vier Millionen Euro investieren. Baubeginn könnte noch in diesem Jahr sein.

Gymnasium

Intensiv weiter geplant wird auch das neue Gymnasium an der Oedenstockacher Straße, Baubeginn wird hier im Frühjahr 2024 sein, einziehen werden die rund 1200 Schüler dann im September 2026.

Planungen

„Ganz viele unserer künftigen Projekte sind überhaupt erst möglich, weil wir den Flächennutzungsplan geändert haben, das war eine Menge Arbeit“, betont Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). So wurden etwa das Gymnasium und das geplante Gewerbegebiet angepasst an die Oedenstockacher Straße, der Bürgerpark zwischen Putzbrunn-Ort und der Waldkolonie auf den Weg gebracht, ebenso die Erweiterung der heilpädagogischen Einrichtung im südlichen Bereich der Waldkolonie.

Im Osten von Putzbrunn wurde die Hermann-Oberth-Straße verlängert, die Grasbrunner Straße saniert und mit einem Geh- und Radweg versehen. Nun soll das neue Gewerbegebiet zur St. 2079 (rechts) gefüllt werden. © bb

Für das neue Salberghaus investiert die Gemeinde in diesem Jahr 1,3 Millionen Euro, insgesamt werden es drei Millionen Euro sein, dafür erhält Putzbrunn aber das Nutzungsrecht für zwei Kiga-Gruppen. Südlich von Oedenstockach hat die Gemeinde ein reines Wohngebiet festgelegt, am östlichen Ortsrand der Waldkolonie ein allgemeines Wohngebiet. „Und wir haben mehre Sondergebiete für Freiflächen-Photovoltaik ausgewiesen“, sagt Klostermeier.

Nach der Verlängerung der Hermann-Oberth-Straße und dem Umbau der Grasbrunner Straße inklusive eines neuen Fuß- und Radwegs bis zum Kreisel, soll in diesem Jahr für 500 000 Euro die Kiefernstraße saniert und das neue Gewerbegebiet Ost entlang der Hermann-Oberth-Straße mit Leben erfüllt werden.

