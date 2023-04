Runter vom Gas am „Bienenkorb“: Bürgermeister wirbt für Verkehrsberuhigung

Von: Bert Brosch

Teilen

Auf diesem Acker zwischen Bürgermeister-Jakob-Straße (l.) und Münchner Straße wird das Senioren- und Kinderheim „Bienenkorb“ entstehen. Direkt im Anschluss (nach Westen) ist der neue Bürgerpark geplant. © bb

Rund um das neue Senioren- und Kinderhaus will Putzbrunns Bürgermeister den Verkehr beruhigen. Dafür hat er in der Bürgermeister-Jakob-Straße das Tempo messen lassen - mit beachtlichem Ergebnis.

Putzbrunn – Rund um das Senioren- und Kinderhaus „Bienenkorb“ gehen die Planungen voran. Putzbrunns Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) würde aus Sicherheitsgründen die Bürgermeister-Jakob-Straße gerne beruhigen, verengen oder für den motorisierten Durchgangsverkehr sperren lassen.

Im Süden des Grundstücks, auf dem der „Bienenkorb“ entsteht, verläuft die Bürgermeister-Jakob-Straße, die die Münchner- mit der Äußeren Ottobrunner Straße verbindet. „Nicht nur für die Einrichtungen für Kinder und Senioren, auch für unseren geplanten Bürgerpark, der sich ja direkt anschließt, fände ich es sehr gut, wenn wir die Bürgermeister-Jakob-Straße deutlich beruhigen würden“, sagte Klostermeier im Verkehrsausschuss.

Spitzenreiter hatte 115 km/h

Um seinem bereits mehrfach geäußerten Ansinnen Nachdruck zu verleihen, ließ er im März zwei Wochen den Verkehr auf der Straße zählen und die Geschwindigkeit messen. Obwohl es sich um ein „kleines Nebensträßchen“ handle, habe man täglich 1500 bis 2200 Fahrzeuge in Richtung Neubiberg und 838 bis 4200 Richtung Putzbrunn registriert. Die Durchschnittsgeschwindigkeit lag laut Bürgermeister unter den erlaubten 50 Stundenkilometern, 85 Prozent der Fahrzeuge fuhren maximal 57 km/h. „Es gab aber auch einige Ausreißer“, sagte Klostermaier. So raste ein Fahrer in Richtung Putzbrunn mit 112 km/h, in Richtung Neubiberg einer sogar mit 115 km/h. „Das zeigt doch ganz klar, dass wir hier dringend etwas tun müssen, bevor etwas passiert“, forderte Klostermeier.

Er kann sich eine verkehrsberuhigte Zone, eine Spielstraße, Tempo 30 oder eine Verengung in der Straße ebenso vorstellen wie eine Sperrung der Straße für den motorisierten Verkehr. „Ich wollte mal konkret sehen, was auf dieser Straße los ist und meine Befürchtungen wurden bestätigt“, sagte Klostermeier. Der Ausschuss nahm sein Ansinnen zur Kenntnis.

Weitere Nachrichten aus Putzbrunn und dem Landkreis München finden Sie hier.