Frau in Flammen: Seniorin bei Brand im Betreuten Wohnen verletzt - Hausmeister wird zum Lebensretter

Ein kleiner Brand in einer Seniorenwohnanlage in Putzbrunn endete am Donnerstag mit einer dramatischen Rettungsaktion.

+++Update 15 Uhr +++ Wie Hans Kopp, Geschäftsführer der AWO München und zuständig für die Sozialbetreuung der Seniorenwohnanlage in Putzbrunn, mitteilt, hat der Hausmeister Klaus Ostermann der Seniorin wohl das Leben gerettet. „Er hat unter Einsatz des eigenen Lebens das Feuer gelöscht und ihr Beistand geleistet, bis die Feuerwehr eintraf“, schreibt Kopp in einer E-Mail an den Münchner Merkur.

Putzbrunn - Nach ersten Informationen der Feuerwehreinsatzzentrale löste gegen 10.30 Uhr der Brandmelder in der Anlage für Betreutes Wohnen in der Parkstraße aus. In dem Appartement einer älteren Dame war wohl ein Feuer in einem Mülleimer entstanden.

Seniorin liegt auf dem Boden: Kleidung steht in Flammen

Als die Einsatzkräfte in die Wohnung vordrangen, lag die Seniorin auf dem Boden, ihre gesamte Kleidung stand in Flammen. Sie hatte sich so schwere Brandverletzungen zugezogen, dass sie vor Ort noch reanimiert werden musste. Die Retter konnten die alte Dame zwar wiederbeleben, ihre Verletzungen sind aber lebensgefährlich. Sie kam mit dem Rettungsdienst in eine Spezialklinik für Schwerbrandverletzte.

Seniorin bei Feuer lebensgefährlich verletzt: Brandfahndung ermittelt

Noch ist völlig unklar, wie es zu dem Unglück kommen konnte. Die Brandfahnder der Kriminalpolizei haben die Ermittlungen aufgenommen. Genauere Informationen könne die Polizei frühestens am Freitag bekanntgeben, heißt es seitens der Pressestelle des Polizeipräsidiums München. Auch drei weitere Bewohner mussten wegen leichter Rauchgasvergiftung versorgt werden.

Brand in Seniorenanlage: Großaufgebot an Rettungskräften

Da nicht klar war, ob die gesamte Wohnanlage evakuiert werden muss, rückten gleich mehrere Feuerwehren und Rettungskräfte zum Einsatzort aus: die Feuerwehren aus Putzbrunn, Ottobrunn, Hohenbrunn, Neubiberg, der ABC-Zug München Land, die Feuerwehrwache 9 und das THW. Gegen 12.40 Uhr war der Einsatz beendet. Der Schaden in der Wohnung der Betroffenen liegt nach ersten Schätzungen bei rund 15.000 Euro.

Tragödie in einem Erdinger Altenheim: Eine 99 Jahre alte Bewohnerin ist bei lebendigem Leibe verbrannt.

Eine Frau ist bei einem Unfall bei Indersdorf ums Leben gekommen. Sie prallte mit ihrem Auto gegen einen Baum, der Wagen geriet in Brand.

In Gerolzhofen ist ein Krankenhausbett und mit diesem der Patient in Flammen aufgegangen. Angestellte löschten das Feuer. Zur Ursache gibt es bereits Vermutungen.

pk