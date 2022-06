Damit Anwohner nachts schlafen können: Tempolimit auf der Kreisstraße gefordert

Von: Bert Brosch

Damit die Anwohner nachts ruhig schlafen können, stimmte der Gemeinderat geschlossen für ein nächtliches Tempolimit auf der M22 im Ortsteil Waldkolonie. Nun muss das Landratsamt darüber entscheiden. © bert brosch

Um Anwohnern an der Kreisstraße M22 in Putzbrunn ruhigere Nächte zu bescheren, soll es nach dem Wunsch des Gemeinderats bald ein nächtliches Tempolimit geben.

Putzbrunn – Die Kreisstraßen M22 in Unterhaching oder die M11 in Grünwald nimmt sich die Fraktionsgemeinschaft aus FDP und FWG zum Vorbild für den Putzbrunner Ortsteil Waldkolonie. Dort gibt es ein nächtliches Tempolimit von 30 Stundenkilometern. So soll es nach dem Wunsch der Putzbrunner Kommunalpolitiker künftig auch auf der Ottobrunner- und Äußeren Ottobrunner Straße sein.

Lärm-Überschreitung von elf Dezibel

Thomas Jungwirth (FDP/FWG) erläuterte den Antrag: „Aus unserer Sicht gibt es auf der M22 eine enorme Verkehrsbelastung für das Wohngebiet. Speziell für die Nachtzeit zwischen 22 und 6 Uhr wollen wir dort gerne Tempo 30 einführen.“ Ihm sei bewusst, dass es sich bei der M22 um eine überörtliche Kreisstraße handle, wo es für die Anordnung eines Tempolimits hohe Kriterien, wie etwa ein Lärmgutachten gebe. „Doch dieses liegt durch die Aufstellung des Bebauungsplanes für einen Teil der Ottobrunner Straße bereits vor“, sagte Jungwirth. Das Ergebnis sei ein Beurteilungspegel von 61 Dezibel bei einem Maximal-Grenzwert von 49 Dezibel. „Das ist somit eine massive Lärm-Überschreitung von elf Dezibel. Da bei vergleichbaren Situationen in Unterhaching sowie Grünwald Tempo 30 nachts eingeführt wurde, wollen wir dies auch in Putzbrunn.“

Entscheidung liegt beim Landratsamt

Der Gemeinderat stimmte dem Antrag einstimmig zu, nun nimmt die Verwaltung Kontakt mit dem Landratsamt München auf, um die Möglichkeiten eines nächtlichen Tempolimits prüfen zu lassen.