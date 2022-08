„Kein Campingplatz mitten im Ort“: Firma scheitert mit Antrag auf Wohnmobil-Stellplatz

Von: Bert Brosch

Hier hätte er sein sollen: An der Münchner Straße im Ortsteil Waldkolonie wollte das Unternehmen Truma gerne einen Wohnmobil-Parkplatz mit 80 Stellplätzen bauen. © bert brosch

Das war‘s mit dem Wohnmobil-Stellplatz an der Münchner Straße in Putzbrunn. Die ortsansässige Firma „Truma“ scheiterte mit ihrem Antrag ganz knapp im Gemeinderat.

Putzbrunn - Wie schon der Bauausschuss lehnte jetzt auch der Gemeinderat in Putzbrunn den vom Unternehmen „Truma“ beantragten Wohnmobil-Stellplatz an der Münchner Straße ab. Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) ist enttäuscht von der Entscheidung. Der ortsansässige Hersteller von Zubehör für Wohnwagen und Wohnmobile sei ein wichtiges Unternehmen für die Gemeinde.

Seit zwei Jahren Diskussionen

Immer wieder wurde im Gemeinderat über die vielen Wohnmobile im Ortsgebiet diskutiert, die ein großes Ärgernis für die Anwohner bedeuten. Mehrfach wurde das Thema Wohnmobil-Parkplatz besprochen. Vor zwei Jahren stellte „Truma“ bereits den Antrag, auf einem umzäunten und teilweise mit einer Hecke eingefassten Platz den Kunden die Möglichkeit zu geben, während Umbau- oder Servicearbeiten am eigenen Gefährt dort zu übernachten. Gemeinsam mit der Gemeinde fand man an der Ecke von Flur- und Münchner Straße ein Grundstück mit rund 11 400 Quadratmetern. 80 Stellplätze sollte es geben, etwa die Hälfte für Putzbrunner Wohnmobile, 46 Interessenten hatten sich bereits gemeldet. Alle Stellplätze wären nicht überdacht, es sollte eine kleine Hundewiese, einen Spielplatz, einen Sanitärbereich und einen Campingbereich für sechs Fahrzeuge geben. Zudem sollte der Stellplatz energieautark betrieben werden.

Alles war fix, doch dann keimte erneut Kritik auf

Noch vor der Diskussion wurde über Anträge der CSU-Fraktion entschieden. Sie regte an, eine Ortsrandbegrünung zu erstellen und einen geeigneten Lärmschutz zur direkt angrenzenden Wohnbebauung zu errichten. Die Zufahrt sollte nur über die Münchner Straße erfolgen und nicht über die Flurstraße. 30 Prozent der Stellplätze sollten mit PV-Modulen überdacht werden, und in der Zeit des Oktoberfestes oder anderen Groß-Veranstaltungen sollte die Gemeinde die Möglichkeit erhalten, dass ein Sicherheitsdienst ständig vor Ort sein muss um die Ordnung am Platz zu gewährleisten. Sämtliche CSU-Anträge wurden einstimmig angenommen.

Doch dann wiederholte Robert Böck (GPP) seine Kritik aus dem Bauausschuss, dass dies für ihn nur ein „großer Campingplatz mitten im Ort“ würde, die Gemeinde unnötig Verkehr anziehe. Klostermeier verwies darauf, dass an der Münchner Straße täglich 12 000 bis 13 000 Autos fahren, „die zusätzlichen 50 Wohnmobile fallen da ganz bestimmt nicht ins Gewicht.“

Ins Gewerbegebiet will Truma nicht

Eduard Boger (CSU) versteht das Interesse von „Truma“: „Die wollen ihren Kunden einen schönen Platz anbieten und vermarkten den ja bereits als Ausflugsmöglichkeit in die Alpen.“ Aber, so Boger, für ihn sei dort der absolut falsche Standort für einen Wohnmobilparkplatz. „Es gibt zahlreiche andere Plätze im Ort, etwa südlich vom Motorpoint oder im Gewerbegebiet. Ich verstehe nicht, warum Truma nicht ins Gewerbegebiet möchte.“

Truma-CEO Robert Strauß hatte klar betont, dass man auf keinen Fall im Gewerbegebiet einem Stellplatz zustimmen werde. „Das geht doch auch nicht“, sagte Klostermeier, „Truma ist ein sehr wichtiger Arbeitgeber und Steuerzahler im Ort, für Gore erstellen wir gerade einen eigenen Bebauungsplan - da müssen wir doch auch Truma entgegenkommen.“ Man könne so einen Stellplatz nicht auf einen asphaltierten Parkplatz stellen, da müsse das Ambiente doch passen, „und dort an der Flurstraße wäre es ideal“, betonte der Bürgermeister.

Auch sein Verweis, dass immer mehr Kommunen den Wohnmobil-Trend fördern und spezielle Angebote kreierten, beispielsweise schöne Parkplätze in Ingolstadt, Aschheim oder Ottobrunn, half nichts. Weil Befürworterin Doris Böhm (Grüne) fehlte, gab es bei der Abstimmung ein 10:10-Ergebnis – damit ist der Antrag abgelehnt