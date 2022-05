Umfrage vorgestellt: Das wünscht sich die Putzbrunner Jugend

Von: Bert Brosch

Teilen

Zwischen Skaterbahn und Schlittenhügel am Florianseck wäre nach Ansicht einiger Gemeinderäte ein guter Ort für einen Jugend-Pavillon. Andere sehen das eher kritisch, weil da gar keine Aufsicht möglich wäre. © Bert Brosch

Die Gemeinde Putzbrunn wollte wissen, was sich ihre Jugendlichen wünschen. Die Ergebnisse dieser Umfrage sind nun vorgestellt worden.

Putzbrunn – Was wünscht sich die Jugend? Eine Frage, mit der sich die Gemeinde Putzbrunn derzeit beschäftigt. Seit einem Jahr erarbeitet das Rathaus ein Konzept für die „Jugendarbeit 15+“. Der Kreisjugendring (KJR) führte im Juli 2021 eine Befragung der Jugendlichen durch. Ein Überblick über die Ergebnisse.

600 Jugendliche zwischen 11 und 19 Jahren hat der KJR für die Online-Befragung angeschrieben. Geantwortet haben von den jüngeren bis 14 Jahren 120, bei den 15- bis 19-Jährigen 85, teilte Stefan Witthauer vom Putzbrunner Jugendtreff den Gemeinderäten mit. Bei den Wünschen stehen bei den bis 14-Jährigen Spiel- und Sportflächen an erster Stelle (86 Prozent), gefolgt vom ÖPNV und freiem WLAN. Wichtig sind öffentliche Treffpunkte und ein Jugendzentrum. Bei den Älteren steht eine gute öffentliche Verkehrsanbindung hoch im Kurs (98 Prozent), gefolgt von überdachten Treffpunkten im Freien. Wichtig sind Spiel- und Sportmöglichkeiten, freies WLAN und die Möglichkeit für Partys. Frei nutzbare Sportmöglichkeiten, speziell Basketballplätze, sind wichtig, ebenso öffentliche Plätze, an denen die Freizeit verbracht werden kann. „Allen Jugendlichen fehlt eine Eisdiele im Ort“, sagte Witthauer, „zudem Freiflächen und Rückzugsmöglichkeiten ohne Erwachsene.“

Er stellte einige Ideen für ältere Jugendliche vor, etwa überdachte Chill-Möglichkeiten, betreut durch die Jugendarbeit. Anzudenken sei dafür ein Pavillon oder überdachte Bänke. Als mögliche Standorte nannte Witthauer den Skatepark am Florianseck oder den Basketballplatz in der Waldkolonie. Die Nutzungsbedingungen des Jugendtreffs „Timeout“ könnten zudem zugunsten älterer Jugendlicher geändert werden. Aktuell zielt der Treff auf neun bis 14-Jährige ab. Man könnte es öffnen für die Altersgruppe 15+. Notwendig wären dann mehr Räume und Außenflächen. Ein öffentlicher Basketballplatz wurde bei der Umfrage immer wieder genannt. Dieser könnte in der Parkbucht vor dem Jugendtreff entstehen. Der kleine Saal könnte ein Raum für die Jugend werden, als Veranstaltungs- oder Konzert-Saal, Tanz- oder Sportraum.

Anträge in Aussicht

Die Gemeinderäte diskutierten lange über den seit Jahren gewünschten Jugend-Pavillon am Florianseck. „Wir können den da nicht bauen, weil es dort keinen gültigen Bebauungsplan gibt“, sagte Geschäftsleiter Michael Hohberg. „Erst muss dieser erstellt sein, wir wollen das noch vor der Sommerpause angehen.“

Einig waren sich die Gemeinderäte, dass man etwas tun müsse, doch dem Wunsch der Jugendlichen nach einem unbeaufsichtigten Standort wollen nicht alle Fraktionen nachkommen. „Aus unserer Sicht wäre ein Standort am neuen Gymnasium ideal, wo die Gemeinde noch ein Grundstück hat“, sagte Sibylle Martinschledde (Grüne) und versprach: „Wir werden da einen Antrag einbringen.“ Auch die anderen Fraktionen wollen rasch Anträge einreichen.

Weitere Nachrichten aus Putzbrunn und dem Landkreis München finden Sie hier.