„Verstehen muss man das ja nicht“: Unmut über Interims-Gymnasium in Putzbrunn

Von: Bert Brosch

Auf diesem Grundstück zwischen Münchner- und Tannenstraße wird ab September 2025 für ein Jahr ein Interims-Gymnasium für bis zu 16 Klassen stehen. Foto: bb © Bert Brosch

Weil das Putzbrunner Gymnasium nicht früher fertig wird, muss die Gemeinde für ein Jahr einen Interimsbau aufstellen lassen. Das sorgt für Unmut.

Putzbrunn – Im September 2026 werden mindestens 1200 Schüler das neue Gymnasium Putzbrunn an der Oedenstockacher Straße beziehen. Weil es nicht früher fertig wird, muss die Gemeinde noch für ein Jahr bis zu 16 Klassen im Interims-Gebäude unterbringen, das aktuell noch in Neubiberg steht. Warum der Übergangsbau nicht noch ein Jahr länger einfach in der Nachbarkommune stehen bleiben kann, sorgt für Unmut. Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) kritisierte öffentlich bei der Bürgerversammlung das Kultusministerium.

Auf den Grundstück sind Wohnungen vorgesehen

Bereits vor einiger Zeit hatte sich die Gemeinde ein Grundstück zwischen Münchner- und Tannenstraße gesichert. Hier soll eigentlich ein Siedlungsgebiet entstehen, das bereits im Flächennutzungsplan vorgesehen ist. Doch erst einmal muss das Areal als Fläche für den Interimsbau des Gymnasiums dienen. „Das ist natürlich sehr aufwändig und teuer aufgrund der Versorgungsleitungen und Straßen“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier in der Bürgerversammlung. Nicht nur für ihn ist diese „Lösung“ nur schwer verständlich, auch Bürger brachten dies deutlich zum Ausdruck.

Derzeit steht der Interimsbau in Neubiberg

Ursprünglich sollte das neue Gymnasium bereits zum Schuljahr 2025/26 fertig sein. Dann teilte das beauftrage Architekturbüro „Peck.Daam“ mit, dass die Planungen derart aufwändig seien, dass man erst ein Jahr später fertig werde. Dies bedeutet, dass das neue Gymnasium, das inoffiziell schon in diesem September in Neubiberg in einem dreigeschossigen Holzmodulgebäude mit zwölf Klassen und Nebenräumen startete, für ein Jahr als Zwischenlösung noch einen Standort in Putzbrunn benötigt.

Das jetzt bezogene, rund 1700 Quadratmeter große Gebäude, besteht fast ausschließlich aus Holz. Die 56 Quadratmeter großen Klassenzimmer haben bodentiefe Fenster, verschiedene Lerninseln schaffen eine angenehme Atmosphäre.

Kritik am Kultusministerium

Der Putzbrunner Dieter Stieglitz meldete sich in der Bürgerversammlung zu Wort. Er könne es nicht nachvollziehen, warum so ein großer Aufwand für das eine Jahr betrieben werde. „Diese Zwischenlösung steht doch dann schon drei Jahre in Neubiberg, warum kann die nicht noch ein weiteres Jahr dort bleiben, bis das Gymnasium in Putzbrunn fertig ist?“ Klostermeier sagte, die sei wirklich schwer verständlich. „Aber das Neubiberger Gymnasium platzt seit Jahren aus allen Nähten, jedes Jahr werden es mehr Schüler. Die nutzen schon die Mensa und Fachräume als Klassenzimmer.“ Die Schulleitung habe sehr klar gemacht, dass man den Holz-Interimsbau maximal drei Jahre beheimaten könne, dann müsse er weg. „Das ist auch die deutliche Vorgabe des Kultusministeriums“, sagte Klostermeier, „drei Jahre seien das absolute Maximum, danach müsse man umziehen. Verstehen muss man das ja nicht.“

In den Sommerferien 2025 wird das Interimsgebäude dann abgebaut und in Putzbrunn an der Münchner Straße wieder neu zusammengefügt. Laut Klostermeier sind darin bis zu 16 Klassen der Jahrgangsstufen fünf, sechs und sieben vorgesehen, ehe diese im September 2026 in das neue Gymnasium umziehen sollen.