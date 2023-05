„I mog nimmer“: Verwirrung um Beschlüsse zu kleiner Ortsstraße in Putzbrunn

Die Diskussion um die Flurstraße entwickelt sich zum Dauerbrenner in Putzbrunn

Gemeinderat

Von Bert Brosch schließen

Allgemeine Verwirrung herrscht um die Beschlüsse zur Flurstraße in Putzbrunn. Der Gemeinderat vertagte deshalb nun eine Entscheidung zur Beschilderung.

Putzbrunn – Die Diskussion um die Flurstraße entwickelt sich zum Dauerbrenner in Putzbrunn. Kürzlich wurde wurde im Verkehrsausschuss die Beschilderung der kleinen, kaum befahrenen Straße nach Oedenstockach erneut behandelt.

Seit 2008 versuchte die Gemeinde die rund 500 Meter lange „Schlaglochpiste“ zwischen der Münchner Straße und dem Ortsteil Oedenstockach zu sanieren. Ein Streit mit einem Anwohner verhinderte dies jahrelang, im Jahr 2022 wurde doch geteert. Zudem beschloss der Gemeinderat im Mai 2022, die Straße zur Fahrradstraße zu machen sowie zur Einbahnstraße von der Münchner Straße in Richtung Oedenstockach und ein Verbot für Lkw über 7,5 Tonnen Gewicht. Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) und die CSU lehnten die Fahrrad- und Einbahnstraße ab, unterlagen aber der Gemeinderatsmehrheit. Klostermeier hatte neben seiner persönlichen Ablehnung auch rechtliche Bedenken und ließ die Beschlüsse vom Landratsamt prüfen.

Diskussion um Fahrradstraße und Einbahnstraße

Nach einer Ortsbesichtigung gemeinsam von Gemeinde, Landratsamt und Polizei verkündete Klostermeier im Februar im Verkehrsausschuss, dass das Landratsamt Fahrradstraße wie auch Einbahnstraße ablehne. „Wir schlagen als Alternative zwei Ausweichbuchten vor, ansonsten dürfen alle fahren wie bisher“, sagte der Bürgermeister. Damit wollte sich weder der Verkehrsausschuss noch ein paar Tage später der Gemeinderat zufrieden geben, „es kann doch nicht sein, dass das Landratsamt uns bei einer kleinen Ortsstraße vorschreibt, was wir tun sollen“, ärgerte sich Walter Hois (GPP). So wurde jetzt also erneut im Verkehrsausschuss über die Straße diskutiert.

Antrag auf Tempo 30

Die SPD brachte einen Antrag ein, das Tempo auf 30 Stundenkilometer zu beschränken, schwere Lkw über 7,5 Tonnen zu verbieten und ein Überholverbot von Fahrrädern einzuführen. „Außerdem schlagen wir an der Einmündung zur Münchner Straße ein Stopp-Schild und eine rote Markierung für den Radweg vor“, sagte Georg Seilbeck (SPD). Zur Überraschung aller sagte Klostermeier, dass man einmal gefasste Beschlüsse nicht einfach wieder zurücknehmen könne, „und die Einbahnstraße haben wir beschlossen.“ Auf die Vorhaltung mehrerer Gemeinderäte, er selbst habe klar gesagt, dass das Landratsamt eine Einbahnstraße ablehne, sagte Klostermeier, so habe er das nicht gemeint, „die verbieten uns das nicht, sie finden es einfach nicht gut.“ Als das Thema Tempo 30 zur Sprache kam, konnte sich weder der Bürgermeister noch Marcel Thomas vom Bauamt daran erinnern, ob man darüber schon einmal abgestimmt hatte.

Verwaltung soll sich schlau machen über gefasste Beschlüsse

Auf Antrag von Thomas Jungwirth (FWG) beschloss man mit 6:1 Stimmen die erneute Vertagung, die Verwaltung solle sich schlau machen über die gefassten Beschlüsse. „Gleichzeitig warten wir ab, was das Landratsamt konkret zur Fahrradstraße sagt“, so Klostermeier. Die Gegenstimme zur Vertagung kam von ihm, er wollte nun endlich eine Lösung. „I mog nimmer“, lautete sein Fazit.