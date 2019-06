Putzbrunn will kostenfreie Busse

Gemeinderat Willibald Hackl (FDP) stellte den Antrag, dass im Putzbrunner Gemeindegebiet alle öffentlichen Busse kostenfrei werden. Dem stimmte der Verkehrsausschuss zu, „doch ich gehe davon aus, dass wir da wenig Chancen haben werden.

Putzbrunn – Alle Busse im Ort sind vom MVV und der wird das kaum genehmigen“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). Im März hatte Hackl den Antrag gestellt, die Gemeinde möge prüfen, ob für Putzbrunner Bürger innerhalb der Gemeinde ein kostenfreier Personennahverkehr eingeführt werden könne. Klostermeier erläuterte, dass der Landkreis mit seinen 29 Mitglieds-Kommunen die MVV-Gebühren bestimmt. „Daher kann nur der Landkreis darüber entscheiden, ob es Sonderregelungen in einzelnen Gemeinden gibt.“ In den vergangenen Jahren habe es im Kreistag unzählige Anträge aus den verschiedensten Kommunen über spezielle Tarife gegeben, vom Ein-Euro-Tagesticket, völliger Kostenfreiheit bis hin zur Einführung eines Südtirol-Tickets oder dem Jahresbillet für 365 Euro. „Die wurden alle abgelehnt. Wir als kleine Gemeinde Putzbrunn können natürlich den Antrag für unser Ortsgebiet stellen, entscheiden muss aber die Gesellschafter-Versammlung im Kreistag“, sagte Klostermeier.

Führt kostenloser Bus zum Kollaps?

Zudem, so ergänzte er, würde ein völlig kostenfreier MVV und der damit verbundene starke Anstieg der Passagierzahlen zum totalen Kollaps führen. „Bereits heute sind sehr viele Linien und Strecken total überlastet mit Fahrgästen, die zweite Stammstrecke dauert noch ewig, neue Züge kommen nicht vor 2035. Das Hauptproblem“, so Klostermeier, „das ist die Deutsche Bahn, die Jahrzehnte in dem Bereich gar nichts gemacht hat.“

Walter Hois (GpP) beharrte dennoch darauf, dass die Gemeinde den Wunsch nach einem kostenfreien ÖPNV im Ort an den MVV weiterleitet. „Unser Ziel muss doch sein, dass immer mehr Menschen öffentlich und nicht mit dem eigenen Auto fahren. Auch wenn es aussichtslos erscheint: Steter Tropfen höhlt den Stein.“ Auch Josef Jakob (FWG) geht fest davon aus, dass kostenfreies Busfahren in Putzbrunn zum Einkaufen oder in die Bücherei ganz sicher nicht zum Kollaps führen werde. „Aber es würden in Putzbrunn weniger Autos, und das ist es doch wert.“

Kirchheimer Modell interessant

Klostermeier antwortete, er könne sich auch eine Regelung wie in Kirchheim vorstellen. Dort dürfen die Kirchheimer im Rathaus für den symbolischen Betrag von einem Euro am Tag eine Grüne Karte für das MVV-Gesamtnetz ausleihen. Mittlerweile sind dort acht solcher Karten im Einsatz und werden täglich ausgeliehen, das eingenommene Geld spendet die Gemeinde an soziale Einrichtungen. „Aber es ist schon so, dass je mehr Gemeinden solche Anträge an den MVV stellen, etwas passiert kann. Allerdings mit Sicherheit nicht so schnell, denn die müssen erst mal die teure Tarifreform verdauen“, sagte Klostermeier.

