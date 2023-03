Putzbrunner Gemeinderat hält mehrheitlich an der Flurstraße als Fahrradstraße fest

Von: Bert Brosch

Die unendliche Geschichte der Flurstraße, die von der Münchner Straße (l.) nach Oedenstockach führt, geht weiter. Die Gemeinderatsmehrheit besteht auf einer Einbahn- oder Fahrradstraße. © Bert Brosch

Fahrradstraße, Tonnagebeschränkung und Einbahnstraßenregelung, diese drei Optionen wurden ausführlich im Putzbrunner Verkehrsausschuss und im Gemeinderat diskutiert.

Putzbrunn – Landratsamt und Polizei sehen an der Flurstraße die Voraussetzungen für eine Fahrradstraße nicht gegeben, die Mehrheit des Gemeinderats will es trotzdem so haben.

Wer auf der Flurstraße fahren darf, das soll in den Augen von Sybille Martinschledde (Grüne) die Gemeinde doch selbst bestimmen können. „Das ist eine Gemeindestraße, und wir sollten dort auch gestalten.“ Grundsätzlich könne sie die ablehnende Argumentation des Landratsamtes nicht nachvollziehen, dass dort nur eine geringe Fahrradverkehrsdichte herrsche und dass es für eine Einbahnstraßenregelung an der nötigen Gefährdungslage fehle. Mit dem Bau des Gymnasiums werde der Radverkehr zunehmen. „Wir brauchen dort Sicherheit“, sagte Martinschledde. Auch könne man angesichts der CO2-Minimierung nicht so einfach weitermachen wie bisher und müsse alles für den Radverkehr tun, damit dieser sicher ist.

Für pragmatische Lösung

Argumente, die die CSU-Fraktion nicht nachvollziehen konnte. „Will man etwas regeln, wenn es doch gar nicht durchsetzbar ist und es die übergeordnete Behörde ablehnt?“, fragte Eduard Boger. Zudem sei es hanebüchen, für ein paar Meter eine ideologisch basierte Diskussion zu führen und auch noch unnötig Ressourcen der Verwaltung zu binden. „Radler und Autofahrer können sich doch wie eh und je arrangieren“, betonte Robert Schmelzer (CSU). Eine pragmatische Lösung wäre die Schaffung von zwei Ausweichbuchten, der auch Gerhard Fink (SPD) zustimmen könnte. „Es braucht aber keine weiteren Schilder und auch keine Tempo-30-Regelung.“

Der Verwaltungsvorschlag, die Beschlüsse für eine Fahrradstraße aufzuheben, fand keine Mehrheit (8:11). Somit „geht die unendliche Geschichte weiter“, formulierte es Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). SABINA BROSCH