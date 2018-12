Putzbrunner Gemeinderat verhindert Bau eines Mehrfamilienhauses

von Bert Brosch schließen

Das fehlende Giebeldach brachte die Baupläne von Uli Schuler letztlich zu Fall. Er plante in der Glonner Straße in Putzbrunn, in Sichtweite von Kirche und Rathaus, anstelle seines heutigen Wohnhauses ein Mehrfamilienhaus mit sieben Wohneinheiten und Flachdach. Der Bauausschuss stimmte zu, doch das passte einigen Gemeinderäten nicht.