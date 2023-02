Putzbrunns singende Botschafter: Ihr Erbe soll unvergessen bleiben

Von: Carina Ottillinger

Die Vorgängergruppe des Putzbrunner Dreigesangs war der Putzbrunner Gesangsverein, der 1947 gegründet wurde. © Rossmanith

Der Putzbrunner Dreigesang prägte über 30 Jahre die Volksmusikszene weit über die Landkreisgrenzen hinaus. Gemeindearchivar Gernot Roßmanith sorgt dafür, dass ihr musikalisches Erbe unvergessen bleibt.

Putzbrunn – „Frisch auf, die Jagd hinaus, Lasset die Hunde aus – Mit frischem Mut – Spielhahn am Hut“. Es gibt nicht mehr viele Leute, die diesen Text mitsingen können. Einige ganz wenige wie Gernot Roßmanith, der noch heute gerne Volksmusiklieder singt. „Frisch auf die Jagd hinaus“ gehört zu den Top-Hits des Putzbrunner Dreigesangs. Über 30 Jahre prägte das Musikertrio nicht nur das Putzbrunner Gemeindeleben. Selbst in Österreich und Südtirol waren sie bekannt.

Die Geschichte des Dreigesangs beginnt in den Nachkriegsjahren. 1947 gründete sich die Vorgängergruppe des Putzbrunner Dreigesangs – der Putzbrunner Gesangsverein mit örtlichen Lehrer Josef Spindler, Josef Ampletzer, Josef und Kaspar Feicht, Hans Fischer, Hans Liebhart, den Brüdern Albert Sepp und Toni Mittermüller. Gernot Roßmanith (80) aus Putzbrunn kannte sie alle und er will, dass auch künftige Generationen sie kennen. Der ehrenamtliche Gemeindearchivar hält die Geschichte des Putzbrunner Dreigesangs für die Nachwelt fest. Er will verhindern, dass das musikalische Erbe verloren geht. Roßmanith bewundert noch heute die Heimatklänge der Musiker.

30 Jahre sangen sie zusammen: (v.l.) Toni Mittermüller, Ernst Wagner und sein Bruder Bernhard Wagner. © Rossmanith

In den Folgejahren rotierte die Konstellation. Bernhard und Ernst Wagner schlossen sich 1953 der Gruppe an. Als 1954 Lehrer Spindler an eine andere Schule versetzt wurde, sangen die Gebrüder Wagner und Albert Mittermüller weiter. Der erste Putzbrunner Dreigesang war gegründet. Musikalische Fort- und Weiterbildung bekamen die drei Freunde beim Volksmusiker Alois Guggenberger aus Höhenkirchen. Mit dem Tod des 28-jährigen Albert Mittermüller löste sich der erste Putzbrunner Dreigesang auf.

Drei Jahre später entschlossen sich Toni Mittermüller und die Wagner Brüder, den Putzbrunner Dreigesang wieder aufleben zu lassen. Toni Mittermüller in der zweiten Stimme. Ernst Wagner in der ersten Stimme, sein Bruder Bernhard in der dritten Stimme und an der Gitarre. Über 30 Jahre sangen die drei Freunde in dieser Konstellation. „Sie blieben dem Brauchtum und der Heimat treu“, sagt Roßmanith. „Sie machten einfach reine schöne Volksmusik“. Die drei bodenständigen Musiker sangen auf Hochzeiten, Jubiläen und kleinen privaten Feiern. Sie gaben Konzerte wie das Frühjahrs-, Herbst-, oder Adventssingen in Putzbrunn. „Nach einem Auftritt setzten wir uns oft noch bei einem Bier zusammen und sangen weiter“, erinnert sich Roßmanith. Sie begeisterten ihn dazu, selbst Volksmusik zu singen. Allen voran in Bernhard Wagner sah er ein großes Vorbild.

„Sie waren großartige Botschafter unseres Dorfes“

Gleichzeitig waren sie in Volksmusikkreisen weit über die Grenzen ihrer Gemeinde hinaus bekannt und beliebt. Bei größeren Volksmusiktreffen im bayerischen Raum waren sie dabei. Beim Münchner Transeamus, Zwieseler Fink in Niederbayern, in der Nürnberger Meistersingerhalle und Bern in der Schweiz. Sie arbeiteten mit den Volksmusikidolen Kiem Pauli, Fanderl Wastl und Eibl Sepp. Allen voran Kiem Pauli, der Vater der Volksmusik, versorgte sie mit bayerischen Volksliedern.

Hoher Besuch: Auch für Prinzessin Margaret von England gaben die Musiker ein Ständchen. © Rossmanith

Auf Spotify und CDs findet man das Musikertrio nicht. Einzig auf der Schallplatte „Musi und Gsangl aus Putzbrunn“ sind drei Lieder des Dreigesangs: „I bin a jungs Bürscherl“, „Fleischhackerei“ und „In der Fruh, wan der Hoh macht an Krahra“. Darauf sind mehrere Interpreten aus Putzbrunn vertreten.

Der Putzbrunner Dreigesang galt als älteste Gruppe im Landkreis, die über 30 Jahre lang in gleicher Konstellation zusammen gesungen hat. Im November 1992 verabschiedeten sich die drei Sänger mit einem Benefizkonzert von der Bühne. Am 2. Juni 2022 ist der letzte Sänger gestorben, Toni Mittermüller. „Sie waren großartige Botschafter unseres Dorfes Putzbrunn“, sagt Roßmanith. „Sie waren mit Leib und Seele Musikanten.“

