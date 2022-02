Radl-Stationen in Putzbrunn geplant: Hier sollen sie gebaut werden

Von: Bert Brosch

Im Trend der Zeit: Immer mehr Kommunen schaffen Pump- und Werkzeugstationen für Radlfahrer an. Künftig gibt’s den Service auch in Putzbrunn. © BB

Mehrere Pump- und Reparaturmöglichkeiten im Gemeindegebiet geplant. Jetzt hat der Verkehrsausschuss entschieden.

Putzbrunn – Radfahren liegt im Trend. Deshalb beschloss der Putzbrunner Gemeinderat im vergangenen Sommer, mehr für die Fahrradfahrer zu tun. Pump- und Reparaturstationen sollten installiert werden. Jetzt einigte sich der Verkehrs- und Umweltausschuss auf vier Stationen.

Im Juni 2021 fiel der Antrag der Partei GPP durch, damals hatte die Verwaltung behauptet, eine solche Aufpump- oder Reparaturstation würde bis zu 3000 Euro kosten. Die Gemeinderäte wollt das nicht glauben. Nun wurde nachgebessert.

Eine Station kostet rund 1000 Euro

Eine Station kostet rund 1000 Euro. „Wir haben jetzt 4000 Euro in den Haushalt eingestellt, nun geht es darum, die Standorte festzulegen“, sagte Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD). Er ist passionierter Radler, der fast alle langen Radwege in Süddeutschland befahren hat. Klostermeier schlug vor, die Stationen an stark frequentierten Radtangenten zu installieren, so etwa am Isar-Inn-Radweg in Solalinden.

„Daher sehe ich am Kapellenplatz in Oedenstockach oder am Rathaus in Putzbrunn auch nur wenig Sinn für eine Station“, sagte Klostermeier. Sybille Martinschledde (Grüne) hätte hingegen gerne in jedem Ortsteil eine Station, „auch am Kapellenplatz, vor dem Bürgerhaus, Am Einfang in der Waldkolonie sowie in der Bürgermeister-Jakob-Straße, da ist ein guter, viel befahrener Radweg.“

Hois (GPP) plädierte für den Aufbau von vier Stationen

Robert Schmelzer (CSU) schlug vor, zunächst eine Station aufzubauen, „dann beobachten wir, wie diese genutzt wird. Ich habe da ein ganz schlechtes Gefühl wegen Sabotage und Vandalismus.“ Fraktionskollege Johann Weber sagte, er sei gänzlich gegen solche Stationen. „Ich bin zwar kein Radler, aber früher hatten die Fahrradfahrer mal eigenes Werkzeug, eine Pumpe oder bei längeren Touren auch Schläuche dabei. Gibt’s das nicht mehr, dass wir so etwas aufbauen müssen?“ Luft, so Schmelzer, könne ein Radler auch an einer Tankstelle bekommen.

Walter Hois (GPP) plädierte für den Aufbau von vier Stationen, zwei nur für Luft, zwei mit Reparatur-Möglichkeit. „Die müssen eben an eine exponierte Stelle, dann ist das Vandalismus-Problem auch nicht so hoch.“ Georg Seilbeck (SPD) ergänzte, dass die Stationen aus Edelstahl und weitgehend zerstörungssicher seien. Er schlug zudem einen Schlauchautomaten vor, dazu müsste man sich mit einem Hersteller in Verbindung setzen.

5 zu 2 für Stationen

Mit fünf zu zwei Stimmen beschloss der Ausschuss, dass zwei Luft- und zwei Reparaturstationen aufgebaut werden. Einstimmig war der Standort Rathaus/Bürgerhaus, mehrheitlich setzte sich Solalinden am Isar-Inn-Radweg durch, hier werden Luft- und Reparaturstationen gebaut.

„Diese Stationen sind ja weniger für die Putzbrunner gedacht, sondern eher für Radler, die durch unseren Ort fahren. Daher müssen wir die Stationen natürlich auf unserer Homepage sowie mittels Apps bekannt machen“, sagte Bürgermeister Klostermeier.