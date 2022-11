Radwege: Der große Blick auf auf die kritischen Punkte in Putzbrunn

Von: Bert Brosch

Innerorts weder Radwege noch -streifen. Um die Sicherheit der Radler zu verbessern, gibt es viel zu tun. © bb

Eine Gesamtbetrachtung ist nötig, um Verbesserungen in puncto Radwege zu erreichen. Wer das am besten umsetzt? eine Arbeitsgemeinschaft.

Putzbrunn – Die SPD-Fraktion hätte gerne ein umfassendes Radverkehrskonzept für Putzbrunn inklusive aller Ortsteile. Doch derartige Konzepte gibt es seit Jahren, es wurde nur fast nichts davon umgesetzt. Jetzt soll eine Arbeitsgruppe aller Fraktionen konkrete Vorschläge zusammentragen.

Georg Seilbeck erläuterte für die SPD die Grundintention: „In letzter Zeit gab es verschiedene Anträge im Gemeinderat zum Thema Radverkehr. Um sich widersprechende Einzelmaßnahmen zu verhindern, ist aus unserer Sicht eine Gesamtbetrachtung des kompletten Ortsgebietes nötig.“ Ein Radverkehrskonzept soll die stellenweise wenig optimale Radwegeführung verbessern, ebenso fehlende Markierungen oder ganz fehlende Radwege. „Es sollten daher sämtliche Fahrradstraßen und Routenführungen ebenso betrachtet werden wie Fahrradwege und Markierungen errichtet, Fahrradwege farblich hervorgehoben und gefährliche Stellen entschärft werden“, sagte Seilbeck. Ein besonderes Augenmerk sollte auf die Schulwege gelegt werden. Er schlug die Erstellung und Begleitung des Konzepts durch ein geeignetes Fachbüro, wie kürzlich in Feldkirchen, vor. Zudem die Einrichtung einer Arbeitsgruppe aus Gemeinderäten und des ADFC. Sybille Martinschledde (Grüne) unterstützte den Antrag prinzipiell, „aber nach meinem Wissen gibt es derartige Konzepte bereits aus den Jahren 2013 und 2015.“ Sie habe eine Ortsgruppe des ADFC gegründet und der ein Grobkonzept erstellt. „Jetzt noch für ein weiteres Konzept ein Ingenieur-Büro für viel Geld zu beauftragen, halte ich für wenig sinnvoll“, sagte Martinschledde.

Mitgliedschaft bei ADFC ein Vorschlag

Sie schlug stattdessen die Mitgliedschaft der Gemeinde in der Arbeitsgemeinschaft fahrradfreundlicher Kommunen (AGFK) vor. Diese kostet im Jahr rund 1250 Euro. „Die AGFK bereist die Gemeinde und legt detailliert sämtliche Schwächen im Radwegenetz offen, das dann gemeinsam mit den Bürgern halte ich für sehr gut.“ Auch Walter Hois (GPP) erinnerte an vorliegende Konzepte zum Thema Radverkehr. „Da sind also viele Ideen da. Daher brauchen wir kein neues Konzept. Leider wurde bislang nur wenig umgesetzt.“ Thomas Jungwirth (FDP) sagte, nach seinem Wissen sei die Nachbargemeinde Feldkirchen zunächst der AGFK beigetreten, habe nach der Bereisung durch den Verein ein Ingenieur-Büro beauftragt, das mit Bürgern durch den Ort gefahren ist zu neuralgischen Radl-Brennpunkten. „So sollten wir das auch machen.“

Bei Radstrecken gibt es viel zu tun

Bürgermeister Edwin Klostermeier (SPD) erneuerte seine Haltung zum ADFC: „Das ist eine reine Interessengemeinschaft genau wie der ADAC. Daher will ich die nicht für ein Radkonzept beauftragen.“ Prinzipiell gebe es einiges zu tun bei den Radstrecken, Aber wo sind die kritischen Punkte? Das müsse jemand ausarbeiten und anschließend Vorschläge machen. Die Gemeinde habe nicht das Geld, um Straßen komplett umzubauen, doch es gebe auch kostengünstige Möglichkeiten. Klostermeier: „Ich schlage eine Arbeitsgemeinschaft aus allen Fraktionen vor, die sich dem Thema Schritt für Schritt annähert.“ Dies beschloss der Verkehrsausschuss einstimmig.