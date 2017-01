Schaden bei Brand in Putzbrunn: 300.000 Euro

Putzbrunn – Die Brandursache ist zwar immer noch nicht geklärt, aber die Polizei hat jetzt Details zum Feuerausbruch am Mittwoch in der Michael-Haslbeck-Straße in Putzbrunn bekannt gegeben.

Demnach schlief der 35-jährige Bewohner einer Drei-Zimmer-Wohnung in seinem Schlafzimmer im ersten Stock. Er wachte auf, weil er ein Knistern hörte, schaute nach und bemerkte in einem Abstellzimmer einen Brand bei den dort gelagerten Müllsäcken. Das Zimmer war ziemlich vollgestellt, da die Wohnung zurzeit teilrenoviert wird. Er lief in den Keller und holte einen Feuerlöscher.

Die Flammen breiteten sich jedoch bis zu seiner Rückkehr so weit aus, dass der Feuerlöscher nicht mehr ausreichte. Also rannte der Mann nach unten, weckte seine im Erdgeschoss schlafende 86-jährige Mutter und brachte sie ins Freie. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr brannte das Zimmer komplett aus. Die Flammen griffen auf den Balkon sowie die Holzaußenfassade des Gebäudes über und setzten von dort aus Teile des Dachstuhls und das Wohnzimmer in Brand. Der Dachstuhl musste etwa zur Hälfte zur Brandbekämpfung geöffnet werden. Außerdem entstand durch die Löscharbeiten ein Wasserschaden. Der Brand wurde von rund 100 Einsatzkräften vor Ort gelöscht. Einige Straßen mussten gesperrt und der Verkehr umgeleitet werden.

Bei dem Brand entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 300 000 Euro. Weder der Wohnungsinhaber noch seine Mutter wurden verletzt. Die Polizei übernahm die Ermittlungen zur Brandursache. Ein abschließendes Ergebnis liegt noch nicht vor. Die Ermittlungen dauern an.