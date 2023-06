Sinkende Mitgliederzahlen: Gläubige wollen Putzbrunner Kirchenzentrum erhalten

Von: Bert Brosch

Zum Erhalt ihres schönen Kirchenzentrums, das schon optisch konfessionsverbindend gebaut wurde mit dem umlaufenden Vordach wollen sie einen Förderverein gründen: (v.l.): Sebastian Thor, Erhard Rosenberger, Gertraud und Johann Karl, Kordula Rosenberger und Thomas Nirschl. © Bert Brosch

In Putzbrunn soll jetzt ein Förderverein für das ökumenische Kirchenzentrum etabliert werden. Denn es steht langfristig viel auf dem Spiel.

Putzbrunn – Das ökumenische Kirchenzentrum Putzbrunn ist vor bald 30 Jahren eingeweiht worden, im September 1993. Jahrzehnte klappte die Zusammenarbeit der evangelischen und katholischen Christen. Doch bei beiden schrumpfen die Mitgliederzahlen enorm, zudem gibt es große Baumängel. Um einen finanziellen Beitrag zu leisten, wollen engagierte Putzbrunner am 14. Juni einen Förderverein gründen.

Gertraud Karl ist die Wortführerin der Förderverein-Gründer fürs ökumenische Kirchenzentrum Putzbrunn. „Wir wissen, dass es immer weniger Mitglieder in beiden Konfessionen gibt und das katholische Ordinariat wie auch die evangelische Kirche sagen, sie hätten kein Geld für aufwendige Reparaturen – - aber wir Christen müssen doch etwas tun für unser Zentrum“, sagt Gertraud Karl.

Holzwurm noch immer im Gebälk

Ihr Mann Johann berichtet, dass in der denkmalgeschützten, alten katholischen Kirche St. Stephan, die 1725 eingeweiht wurde, im Jahr 1986 der Dachstuhl saniert worden sei. „Dabei hat man wohl den Holzwurm nicht komplett vernichtet, denn im Laufe der Jahre wurde das Dachstuhl-Gebälk morsch, das Dach undicht und es senkte sich ab.“ Ein Gutachten schätzt die Sanierungskosten auf 600 000 Euro. „Angesichts der schrumpfenden Zahl an Mitgliedern hat das Ordinariat dafür kein Geld“, sagt Gertraud Karl.

In der evangelischen Kirche St. Martin ist das Dach ebenfalls undicht, „ich vermute, das liegt am verwendeten Material Titan-Zink-Blech, wenn man das zu stark biegt oder quetscht, reißt es“, sagt Erhard Rosenberger. Zudem habe man eine riesige Glasfront mit Holzfenstern nach Westen ausgerichtet. „Da sind jetzt die Fenster undicht“, sagt Johann Karl. Kostenberechnungen dafür liegen noch keine vor. Außerdem funktioniere der Brunnen im Mittelpunkt des Kirchenzentrums wieder mal nicht, muss auch repariert werden.

Mitgliederzahlen sinken dramatisch

Im Jahr 2015 waren es noch 2800 Katholiken in Putzbrunn, heute sind es noch knapp 2000, bei den evangelischen Christen sank die Zahl in Richtung 700 Mitglieder – vor 30 Jahren waren es noch so viele, dass man den Bau eines evangelischen Gotteshauses für notwendig hielt.

Beim evangelischen Dekanat in München fragt man sich, ob es jetzt noch genügend sind für große Renovierungen. Der evangelische Pfarrer Philipp Bäumer hat nur eine halbe Stelle in Putzbrunn, bei den Katholiken ist ein zehnköpfiges Seelsorger-Team für die vier Gemeinden Grasbrunn, Ottobrunn, Hohenbrunn und Putzbrunn zuständig.

Nicht nur die Kirchen sind erhaltenswürdig

Die Putzbrunner, die einen Förderverein gründen wollen, sind sich einig, dass sie ihr Kirchenzentrum erhalten wollen. Nicht nur die drei Kirchen, sondern auch das katholische Pfarrhaus mit Pfarrbüro, den evangelischen Gemeindestützpunkt, den katholischen Pfarrsaal und die Jugendräume für Pfadfinder und Ministranten, Kinder-Tagesstätte, Kindergarten und Hort sowie einige Wohnungen. Viele Räume im Kirchenzentrum werden gemeinsam genutzt, jahrelang feierte man ökumenische Gottesdienste zusammen. Erst seit Erzbischof Kardinal Reinhard Marx dies 2018 verboten hat, sind es nur noch wenige gemeinsame Gottesdienste.

Förderverein konfessionsübergreifend

Gertraud Karl lobt das Zentrum: „Wir nutzen gemeinsam den Glockenturm und viele Räume. Das rundum laufende Vordach schützt uns Christen nicht nur alle vor dem Regen, es verbindet doch auch. Und der Hof im Zentrum ist so geplättelt, dass er sich vereinigt und dann in Richtung Friedhof führt.“ Thomas Nirschl bringt es auf den Punkt: „Wir schlagen einen konfessionsübergreifenden Förderverein vor, auch für Nichtchristen. Da kann sich jeder einbringen, auch finanziell, um unser Zentrum attraktiv zu erhalten.“ Gründungstermin für den Förderverein ist am Mittwoch, 14. Juni, 19.30 Uhr im katholischen Pfarrsaal.