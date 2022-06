Starke Rauchentwicklung durch Brand im Gewerbegebiet

Feuerwehreinsatz unter Atemschutz (Symbolbild). © MM

Bei einem Brand in einem Büro der Firma Gore im Gewerbegebiet Putzbrunn ist am Sonntag in einem Verwaltungsgebäude hoher Sachschaden von mehreren Hunderttausend Euro entstanden.

Putzbrunn – Wie eine Unternehmenssprecherin mitteilt, sei im Werksgebäude Zwei im ersten Obergeschoss Feuer ausgebrochen. Laut Polizei löste der Feuermelder gegen 10.50 Uhr Alarm aus, zeitgleich hatte eine Mitarbeiterin eines Sicherheitsunternehmens starken Rauch beim Werksgebäude Zwei wahrgenommen. Unter Atemschutz hatten die alarmierten Feuerwehr-Einsatzkräfte im starken Rauch zunächst den Brandherd gesucht, hatten dann aber das Feuer nach einer halben Stunde gelöscht.

Ursache unklar, Kripo ermittelt

Neben der Feuerwehr Putzbrunn waren auch die Feuerwehren Grasbrunn und Hohenbrunn ausgerückt. Gut fünf Stunden waren die Einsatzkräfte dann damit beschäftigt, das Gebäude zu lüften. Personen kamen nicht zu Schaden, gearbeitet wurde auf dem Werksgelände am Sonntag nicht. Das Kommissariat für Branddelikte hat die weiteren Ermittlungen zur Brandursache übernommen. mm